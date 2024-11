NATO rozszerzy się o kolejny kraj? Prezydent Nikos Christodoulides bardzo by chciał, zaprotestować może Turcja

Prezydent Nikos Christodoulides umieścił Cypr na ścieżce do członkostwa w NATO, kończąc tygodnie spekulacji medialnych na temat intencji jego rządu po spotkaniu z prezydentem USA Joe Bidenem w Waszyngtonie w zeszłym miesiącu – zauważa agencja AP. Rozwój wydarzeń jest sprzeczny z długotrwałą polityką neutralności Cypru, nawiązującą do czasów zimnej wojny, kiedy to Cypr balansował na granicy politycznej między Waszyngtonem a Moskwą.

Reklama

Czytaj więcej Dyplomacja Wielka Brytania przerzuca żołnierzy na Cypr Wielka Brytania przerzuca dodatkowych żołnierzy na Cypr - informuje Reuters. Ma to związek z obawami brytyjskiego premiera, Keira Starmera.

Cypr w NATO? W tle sprzeciw Turcji

Christodoulides zauważył, że chociaż Cypr nie może obecnie przystąpić do NATO z uwagi na sprzeciw Turcji wobec jego potencjalnego członkostwa, nie należy pozbawiać Cypryjskiej Gwardii Narodowej możliwości ulepszenia swoich zdolności obronnych przy wsparciu USA. - Ponieważ nie chcemy, aby Gwardia Narodowa straciła takie możliwości, prowadzimy rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi – powiedział, dziękując władzom USA za „pozytywną odpowiedź”, by - „gdy wszystko będzie na swoim miejscu, Republika Cypru mogła zostać państwem członkowskim NATO”.

Czytaj więcej Banki Cypr wyczyścił swoje banki z Rosjan. Musieli zabrać pieniądze i wyjechać Od agresji Putina na Ukrainę banki Cypru wyrzucają rosyjskich klientów. Od zajęcia przez Rosję Krymu wyspa pozbyła się 90 proc. z nich i 83 proc. ich majątków. Łącznie od 2014 r Cypr wyrzucił łącznie 72 tysiące osób i firm z Rosji.

Turcja, która utrzymuje ponad 35 tys. żołnierzy w zamieszkanej przez Turków cypryjskich części Cypru, nie uznaje rządu wyspy. Siedziba rządu znajduje się w południowej części, zamieszkanej głównie przez cypryjskich Greków.