Gospodarka Chin to już tykająca bomba. 40 proc. inwestycji nie ma sensu

Rozładowanie kryzysu byłoby w miarę proste poprzez ograniczenia inwestycji na rzecz konsumpcji. Xi, który kontroluje kraj jak żaden jego poprzednik od Mao, mógłby tego dokonać, zwiększając nakłady na głodowe emerytury mieszkańców miast i wprowadzając takie świadczenia na wsi. Mógłby też zwiększyć nakłady na chronicznie niedoinwestowaną służbę zdrowia. Chińczycy, którzy dziś muszą sami odkładać na starość i na leczenie, mogliby w ten sposób przeznaczać więcej pieniędzy na bieżącą konsumpcję.

Tyle że taki ruch oznaczałby nowe rozdanie władzy w kraju. Dziś przytłaczająca część inwestycji pochodzi albo od władz lokalnych, albo od przedsiębiorstw państwowych. Jeśli miałyby wydawać mniej, to i znaczyłyby mniej. Nie chcą więc tego robić, a ponieważ są filarem komunistycznego reżimu, także Pekin nie pali się do wymuszenia na nich podobnych oszczędności.

Chiny: Bezrobocie wśród młodych przekroczyło już 20 proc.

Chmury, jakie zebrały się nad Country Garden, to tylko czubek góry lodowej problemów chińskiej gospodarki. – To tykająca bomba – podsumowuje Joe Biden. I dodaje, że gdy u władzy są źli ludzie, to i nic dobrego z tego nie może wyjść.

I faktycznie, bezrobocie wśród młodych przekroczyło już 20 proc. Społeczeństwo szybko się starzeje. Eksport spada, dług rośnie. Zamiast spodziewanego silnego odbicia gospodarki po zniesieniu restrykcji covidowych jest mierny (jak na chińskie warunki) rozwój w tempie 3,5 proc. Jeszcze niedawno szacowano, jak szybko gospodarka Chin (19 bln dol.) przegoni gospodarkę USA (26 bln dol.). Dziś większość ekspertów uważa, że nigdy do tego nie dojdzie. A ponieważ w Stanach mieszka cztery i pół raza mniej ludności, oznacza to, że ChRL pozostanie krajem relatywnie ubogim.

Jednak nie tylko struktura gospodarki przyczynia się do tych kłopotów. Już za Donalda Trumpa Biały Dom zaczął się niepokoić z powodu mocarstwowych ambicji Chin. Narastające ryzyko inwazji na Tajwan, zacieśniający się sojusz Pekinu i Moskwy oraz postępy w rozwoju najnowszych technologii spowodowały, że Biden jeszcze rozwinął restrykcje nałożone przez swojego poprzednika na handel z Chinami. Rezerwa Federalna wskazuje, że udział produktów z Chin w imporcie USA spadł z 21,6 proc. w 2016 r. do 16,5 proc. w ub.r. Najwięcej skorzystał na tym Meksyk i Wietnam, zwiększając swój udział w handlu zagranicznym Stanów. Niedawno Waszyngton wprowadził zakaz inwestycji przez Amerykanów w ChRL w procesory najnowszej generacji, sztuczną inteligencję i technologię kwantową. Wyrazem napiętych stosunków między oboma krajami jest to, że od listopada Xi i Biden się nie widzieli. Prezydent Chin prawdopodobnie nie pojawi się też na szczycie G20 w New Delhi 7 września.