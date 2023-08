Zimowa fala upałów w Chile. Temperatura sięgnęła 37 stopni Celsjusza

- Temperatura 37 stopni w środku zimy (na półkuli południowej zima trwa od czerwca do sierpnia – red.) jest niezwykła. Jest to anomalia temperaturowa, wynosząca prawie 15 stopni powyżej normalnych wartości – powiedział Raul Cordero, klimatolog z Uniwersytetu w Santiago.

Naukowiec zaznaczył, że taki wzrost temperatury nie jest problemem lokalnym, a globalnym.

Pierwsze dni sierpnia przyniosły upały w północnym i środkowym Chile, podczas gdy w stolicy, Santiago, zimowa aura przypominała wiosenną.

„Solidna oznaka ocieplenia”

Martin Jacques, klimatolog i profesor Uniwersytetu Concepcion w Chile, ocenił że ​​zimowe upały w tym południowoamerykańskim kraju to „okno na przyszłość”. - To, co teraz wydaje się bardzo ekstremalne, za kilka lat może stopniowo stawać się coraz bardziej normalne – zauważył.