Sąd wydając wyrok zawsze analizuje wg własnego sumienia czy zastosowany w zaskarżonej do niego decyzji przepis jest zgodny z Konstytucją. Gdy przyzwala na stosowanie to potwierdza jego zgodność z Konstytucją. Gdy zdaniem sądu przepis jest niezgodny to może odmówić jego zastosowania i skierować pytanie do TK. Gdy ma wątpliwości to obligatoryjnie kieruje pytanie do TK. Są jednak sytuacje, gdy sąd nie może twierdzić, że przepis jest zgodny z ustawą zasadniczą.