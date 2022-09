Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 216 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, dziękuje ukraińskim żołnierzom za heroiczną obronę w Donbasie.

O tym, że Ministerstwo Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy umieściło Annę Siemienowicz na liście osób zagrażających bezpieczeństwu narodowemu, poinformowała agencja Interfax-Ukraina.

Według tego źródła, na liście osób stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa Ukrainy jest 210 nazwisk. W czerwcu z zestawienia wykreślony został rosyjski komik Maksim Gałkin, który wypowiadał się przeciwko wojnie Rosji z Ukrainą i który później został przez władze Rosji umieszczony na liście osób "pełniących funkcję zagranicznego agenta". W odpowiedzi żona Gałkina, jedna z najpopularniejszych artystek radzieckich w XX wieku, Ałła Pugaczowa, zwróciła się do władz Rosji o wpisanie także jej na listę "zagranicznych agentów".

Anna Siemienowicz to urodzona w Moskwie rosyjska łyżwiarka figurowa pochodzenia polskiego. Wraz z Władimirem Fiodorowem dwukrotnie wygrała zawody Finlandia Trophy oraz zajęła trzecie miejsce na Grand Prix w Łyżwiarstwie Figurowym w Japonii. W 1998 roku Siemienowicz zajęła piętnaste miejsce na mistrzostwach świata w łyżwiarstwie figurowym w kategorii pary taneczne. Z powodu kontuzji Anna Siemienowicz zakończyła karierę sportową w 2001 r. i zajęła się muzyką. Należała do zespołu muzycznego Blestiaszczije, jako solistka startowała w eliminacjach do Eurowizji. W kwietniu i maju 2022 r. wystąpiła w serii koncertów zorganizowanych w celu wsparcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

W 2004 r. Siemienowicz zadebiutowała jako aktorka epizodyczną rolą w filmie "Straż nocna" w reżyserii Timura Biekmambietowa. Cztery lata później zagrała główną rolę kobiecą w komedii "Hitler kaput". Film doczekał się kontynuacji - w 2012 r. na ekrany weszła komedia "Rżewski kontra Napoleon", w której rolę Napoleona zagrał Wołodymyr Zełenski, obecny prezydent Ukrainy.