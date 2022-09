Czytaj więcej Świat Elżbieta II nie żyje. Wielka Brytania i świat oddają hołd królowej 8 września, w wieku 96 lat, zmarła Elżbieta II, brytyjska królowa, najdłużej panujący w historii Wielkiej Brytanii monarcha. W piątek, o 19 czasu polskiego, z orędziem do narodu wystąpi nowy król Wielkiej Brytanii, Karol III.

- Przez całe życie Jej Królewska Mość, królowa, moja wspaniała matka, była inspiracją oraz przykładem dla mnie oraz dla całej mojej rodziny. Czujemy teraz największy dług, jaki może mieć jakakolwiek rodzina wobec matki - za miłość, kierowanie, zrozumienie, uczucie i przykład - mówił.

Siedząc obok portretu matki, ubrany w czarny garnitur i krawat król stwierdził, że królowa Elżbieta „poświęciła się dla służby”. Karol mówił, że „uczucie, podziw i szacunek”, które wzbudzała królowa, „stały się znakiem rozpoznawczym jej panowania”. - Jak może poświadczyć każdy członek mojej rodziny, łączyła te cechy z ciepłem, humorem i nieomylną umiejętnością dostrzegania w ludziach tego, co najlepsze - stwierdził.

- Podobnie jak czyniła to królowa, ze swoim ogromnym poświęceniem, ja także uroczyście przyrzekam, że przez całą resztę mojego życia, którą da mi Bóg, będę przestrzegać zasad konstytucyjnych, które są w sercu naszego narodu - obiecał król. Przyznał jednocześnie, że będzie miał teraz mniej czasu na działalność charytatywną i inne sprawy, którymi zajmował się jako członek rodziny królewskiej.

Król potwierdził, że jego „ukochana żona Kamila” zostanie królową-małżonką, a następcą tronu jest teraz książę William.

Pękło szlachetne serce. Drogi książę; Dobranoc. Zaśnij przy śpiewie aniołów. „Hamlet”, Horacy po śmierci księcia (tłum. Stanisław Barańczak)

Pomimo trudnych relacji w ostatnim czasie, Karol stwierdził, że chce także „wyrazić swoją miłość” wobec Harry'ego i Meghan, księcia i księżnej Sussex, którzy „nadal budują swoje życie za granicą”.

Swoje przemówienie Karol zakończył emocjonalnym hołdem złożonym matce. - Kiedy rozpoczniesz swoją ostatnią wielką podróż, by dołączyć do mojego zmarłego taty, chcę po prostu powiedzieć: dziękuję. Dziękuję za twoją miłość i poświęcenie dla naszej rodziny, i dla rodziny narodów, którym tak rzetelnie służyłaś przez wszystkie te lata. „Zaśnij przy śpiewie aniołów” - powiedział brytyjski monarcha, korzystając z cytatu z „Hamleta” - to słowa, które Horacy, przyjaciel księcia, wypowiedział po śmierci Hamleta.