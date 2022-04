Tusk chce, by PO wniosła do Sejmu projekt ws. podwyżki w budżetówce

Podczas środowej Rady Platformy Obywatelskiej przewodniczący Donald Tusk przedstawił trzy projekty ustaw: o 20 proc. podwyżce dla pracowników sfery budżetowej, o ustaleniu maksymalnej stopy procentowej dla kredytów hipotecznych na poziomie z końca 2021 r. oraz o emisji obligacji Skarbu Państwa oprocentowanych na poziomie inflacji. Chce, by Rada zobowiązała posłów PO do wniesienia projektów do Sejmu.