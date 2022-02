W nowo wydanej rekomendacji brytyjskie Foreign Office odradza obywatelom kraju "wszelkie podróże na Ukrainę". "Obywatele Wielkiej Brytanii przebywający na Ukrainie powinni natychmiast wyjechać, dopóki dostępne są komercyjne środki transportu" - czytamy. Do tej pory brytyjski resort spraw zagranicznych radził, by na Ukrainę podróżować wyłącznie w niezbędnych przypadkach i by unikać regionów graniczących z Rosją.

"Od stycznia 2022 r. koncentracja wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą zwiększyła zagrożenie działaniami militarnymi. Z powodu tego zwiększonego zagrożenia, Foreign Office podjęło decyzję o dalszym wycofaniu personelu ambasady w Kijowie" - poinformowano.

Resort dodał, że ambasada pozostaje otwarta, ale osobista pomoc konsularna nie będzie dostępna. "Obywatele brytyjscy powinni wyjechać, dopóki pozostają komercyjne możliwości (transportu)" - czytamy w komunikatu.

W piątek Holandia, Japonia i Korea Południowa w związku z sytuacją bezpieczeństwa wezwały swych obywateli do opuszczenia Ukrainy i przestrzegły przed podróżowaniem do tego kraju. W czwartek amerykański Departament Stanu wezwał obywateli USA do natychmiastowego opuszczenia Ukrainy. Zaapelował też o to prezydent Joe Biden w rozmowie z NBC News.