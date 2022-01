Pierwszy miał zastrzelić się dowódca policji w obwodzie żambylskim, leżącym na wschód od Ałmatów. Nieoficjalnie wiadomo, że przeciwko generałowi wszczęto śledztwo, prawdopodobnie z powodu bratania się podległej mu policji z demonstrantami.

Reklama

Jednak kilka godzin później w poniedziałek, pod oknami własnego mieszkania znaleziono wysokiej rangi oficera służby specjalnej KNB. Azamat Ibrajew był doradcą zdymisjonowanego, a potem aresztowanego szefa KNB i byłego dwukrotnego premiera kraju Karyma Masimowa.

Zdaniem ekspertów Masimow był blisko związany z „liderem narodu” Nursułtanem Nazarbajewem, liczył nawet na to, że w 2019 roku zostanie jego następcą. Jednak w kazachskim społeczeństwo zakorzeniło się przekonanie, że nie jest on Kazachem, lecz Ujgurem, a przynależność do mniejszości narodowej zamyka drogę na szczyty władzy. Nie wiadomo, jakie rozkazy szefa wypełniał Ibrajew.

Tuż po tych dwóch poinformowano jeszcze, że dostał zawału (przynajmniej oficjalnie) zastępca dowódcy policji jednej z północno-wschodnich dzielnic pacyfikowanych Ałmatów. Możliwe, że to nie ostatnia ofiara wśród mundurowych.

Reklama

Nagłym zgonom wysokiej rangi mundurowych towarzyszą czystki w ich służbach. Prezydent Kasym-Żomart Tokajew zwolnił już całe szefostwo KNB, stawiając na czele Komitetu Bezpieczeństwa swoich ludzi. Wcześniej zdymisjonował cały rząd oraz szefów kilku agend (np. Agencji Rozwoju Strategicznego), którzy związani byli z Nazarbajewem.

Gwałtownym zmianom personalnym towarzyszą wypowiedzi bliskich współpracowników samego Tokajewa, że tygodniowe rozruchy były „spiskiem wewnętrznych i niektórych zewnętrznych sił”. Propaganda w Kazachstanie oskarża bliżej nieokreślonych terrorystów o „próbę dokonania zamachu stanu”. Sam prezydent umieścił na Twitterze wpis o „sześciu falach terrorystycznych ataków na Ałmaty”, w których miało wziąć udział „20 tys. bojówkarzy”. Wpis został skasowany jednak po kilku godzinach.

Czytaj więcej Publicystyka Ryszard Czarnecki: Stabilny Kazachstan w interesie Polski i Europy Chciałbym, abyśmy dowiedzieli się o kulisach tego, co wydarzyło się w ostatnich dniach w kraju historycznie i politycznie nam bliskim. Jaki polityczny diabeł machał ogonem na kazachskiej ziemi? I jak to się stało, że umocniły się tam, tak nagle, wpływy Rosji? - pisze europoseł PiS.

Telewizja kazachska zdążyła jednak pokazać jednego z takich „bojówkarzy”. Z widocznymi na twarzy śladami pobicia powiedział, że jest bezrobotnym z Kirgizji, a nieznajomi zaproponowali mu równowartość 200 dolarów za udział w rozruchach. Nagranie wywołało dyplomatyczny skandal: okazało się, że to Wikram Ruzachunow, znany kirgiski pianista jazzowy, który pojechał do Ałmatów na występy.

Na żądanie Biszkeku (którego wojska uczestniczą w tzw. misji pokojowej w Kazachstanie) muzyka wypuszczono, ale los kilku jeszcze Kirgizów jest nieznany. Skandal z jazzmanem doprowadził do tego, że prezydent Kirgizji nie wziął udziału w wirtualnym szczycie ODKB, wysyłając tam szefa rządu.

Znikającemu wpisowi Tokajewa na Twitterze towarzyszyło zniknięcie oficjalnej informacji ministerstwa zdrowia o 164 cywilnych ofiarach demonstracji. Wydaje się jednak, że we wszystkich miastach było ich kilka (jeśli nie kilkanaście) razy więcej. Za to aresztowanych jest już prawie 8 tys. osób i ciągle ich przybywa.