W fiolkach ze szczepionką miały znajdować się niewielkie cząsteczki stali nierdzewnej.

Firma Takeda Pharmaceutical Co. jest odpowiedzialna za sprzedaż i dystrybucję szczepionki Moderny w Japonii. Obie firmy podały, że śledztwo prowadzone w fabryce hiszpańskiej firmy Rovi, która zajmuje się rozlewaniem do fiolek szczepionek, skierowanych na rynek inny niż amerykański wykazało, iż do zanieczyszczenia szczepionek mogło dojść w czasie umieszczania zatyczek.



26 sierpnia Moderna i jej japoński partner ogłosiły zawieszenie szczepień na COVID-19 z użyciem 1,63 mln dawek pochodzących z partii, w której wykryto przypadki zanieczyszczenia szczepionek.

1 mln Tyle szczepionek Moderna wycofuje z japońskiego rynku

Władze Japonii podały, że ok. pół miliona osób zaszczepiono szczepionkami z tej partii, przed wykryciem zanieczyszczenia.



Po kilku dniach zawieszono szczepienia z użyciem łącznie ok. miliona szczepionek z dwóch innych partii - te szczepionki również miały być zanieczyszczone, w tym przypadku jednak do zanieczyszczenia miało dojść w czasie nieprawidłowego pobierania dawek szczepionki z fiolek.

Informacje o zanieczyszczeniu szczepionek pojawiły się w czasie, gdy Japonia stara się przyspieszyć akcję szczepień przeciw COVID-19. Kraj boryka się obecnie z czwartą, największą falą zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Urzędnicy resortu zdrowia Japonii przekonują, że - ich zdaniem - wysokiej jakości nierdzewna stal nie stanowi zagrożenia dla zdrowia.