Po zwolnieniu Poczobut niejednokrotnie zapowiadał, że wróci na Białoruś. Bezpośrednio po uwolnieniu mówił, że przed powrotem chce mieć pewność, że jego stan zdrowia jest dobry. Później deklarował, że we wrześniu wróci do kraju, mimo świadomości konsekwencji, jakie mogą go za to spotkać.

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– Jadę wspierać działalność Związku Polaków na Białorusi. Ci ludzie potrzebują mojej obecności, kiedy rozmawiamy, to pytają, kiedy już przyjadę – mówił pod koniec sierpnia podczas spotkania Campus Polska Przyszłości w Olsztynie. Podkreślał, że leżące przy granicy z Polską Grodno jest jego domem, a jego działania wynikają z potrzeby wspierania mieszkających tam Polaków. Zaznaczał, że mimo represji Związek Polaków na Białorusi nadal działa i że jego obecność jest tam potrzebna.

Czytaj więcej Polityka Waży się los Polaków na Białorusi. „Balansujemy na krawędzi” Po pięciu latach w białoruskim więzieniu i po czterech miesiącach spędzonych w Polsce Andrzej Poczobut wraca na Białoruś. Co zastanie po drugiej st...

Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś

Dodatkowe informacje podał w mediach społecznościowych Bartosz Wieliński, dziennikarz „Gazety Wyborczej”. Napisał on, że przed południem Andrzej Poczobut przekroczył granicę polsko-białoruską i wyruszył w stronę rodzinnego Grodna, gdzie ma zamiar spotkać się z członkami rodziny i współpracownikami ze Związku Polaków na Białorusi. „Wyjazd ma trwać tydzień” – zaznaczył w serwisie X publicysta.

Według informacji PAP zbliżonych do polskich służb, Poczobutowi towarzyszy kobieta.

6 września Andrzej Poczobut odebrał tytuł Honorowego Obywatela Sopotu Foto: PAP/Adam Warżawa

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