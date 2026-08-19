O swoim znalezisku mężczyzna napisał w mediach społecznościowych. Poinformował o nim również TVP3 Gdańsk.

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Sprzątał plażę na Cyplu Helskim. Wśród śmieci znalazł półkilogramowy bursztyn

Pan Dariusz dokonał odkrycia zupełnie przypadkiem. Wybrał się na plażę na Cyplu Helskim, aby posprzątać zalegające tam śmieci. W wyprawie towarzyszyli mu wierni kompani – gęś Sunny, kaczor Wirek i pies Kundelinio.

Wśród zebranych odpadów znalazła się splątana sieć rybacka, tzw. sieć widmo, która stanowi śmiertelne zagrożenie dla wielu zwierząt. To właśnie w niej mężczyzna odkrył półkilogramową bryłę bursztynu. Swoje znalezisko w ten sposób opisał redakcji TVP3 Gdańsk:

„[…] sprzątając sieci widma z plaży na Cyplu Helskim, w jednej z nich, obok której przeszły tysiące osób, odkryłem półkilogramowy bursztyn”.

„Skarb Bałtyku! Znaleźliśmy półkilogramowy bursztyn i to dosłownie w śmieciach, w sieciach widmo, sprzątając to śmiertelne zagrożenie dla ptaków, ryb i ssaków. Nasza nagroda warta co najmniej kilkanaście tysięcy” – poinformował z kolei za pośrednictwem Facebooka.

Dokładnie opisał też wygląd skarbu:

„Sam bursztyn jest naprawdę niesamowity. Pasuje dokładnie na rękę, bo jest na jednej stronie zaokrąglony. Widać nawet odcisk kory, którą być może można byłoby zidentyfikować. Ma półkoliste zaokrąglenie, które mogło powstać od grubej gałęzi, na którą spłynęła i zatrzymała się ta prehistoryczna żywica”.

Bursztyn znaleziony w śmieciach nad Bałtykiem. Znalazca zdradza, co z nim zrobi.

W swoich wpisach i nagraniach poświęconych bursztynowi mężczyzna zauważył, że podczas gdy wiele osób szuka bursztynów przy użyciu specjalistycznego sprzętu, jemu udało się znaleźć wyjątkowy okaz w trakcie sprzątania śmieci.

Zwrócił ponadto uwagę na tzw. sieci widmo, w których ukryty był bursztyn. Sieci te stanowią śmiertelne zagrożenie dla ryb i ptaków, które często giną, szukając w nich pożywienia.

Odnaleziony bursztyn wraz z sieciami, które go skrywały, posłuży teraz panu Dariuszowi w trakcie spotkań edukacyjnych. Mężczyzna chce dzięki nim zwrócić uwagę szerszej publiczności z jednej strony na problem zagrożeń dla Morza Bałtyckiego, a z drugiej na skarby, jakie skrywać może przyroda.