Według danych izraelskiego J-SOC, czyli Krajowego Centrum Zwalczania Antysemityzmu, protesty i inne wydarzenia mają być organizowane do 14 października. Największa fala demonstracji spodziewana jest w weekend 10–11 października – na te dwa dni zaplanowano łącznie 121 wydarzeń.

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Sama rocznica ataku, przypadająca 7 października, ma być natomiast dniem 75 zapowiedzianych demonstracji.

Najwięcej wydarzeń ma odbyć się w Stanach Zjednoczonych – 45. Na drugim miejscu znalazła się Hiszpania z 40 zaplanowanymi protestami. W Australii ma odbyć się 21 demonstracji, w Wielkiej Brytanii 19, a we Włoszech 16. Po 14 wydarzeń zaplanowano w Niemczech i Kanadzie. Kolejne miejsca zajmują Francja z 10 demonstracjami oraz Holandia z ośmioma.

Dziesiątki wydarzeń wysokiego ryzyka

Izraelskie ministerstwo podaje, że spośród 262 zaplanowanych wydarzeń 21 zakwalifikowano do kategorii wysokiego ryzyka, a 66 jako wydarzenia o średnim poziomie zagrożenia.

Około 45 demonstracji ma odbyć się w pobliżu izraelskich ambasad, konsulatów lub innych obiektów związanych z Izraelem. W przypadku 10 z nich oceniono ryzyko jako wysokie.

Demonstracje o takim statusie zapowiedziano m.in. bezpośrednio przed izraelskimi placówkami dyplomatycznymi w Seulu, Bogocie, Meksyku i Bangkoku. Pod szczególną obserwacją mają znaleźć się także protesty w Amsterdamie, Helsinkach i Ottawie.

W Amsterdamie demonstracja ma odbyć się na placu Dam, około 220 metrów od hotelu, w którym zatrzymują się członkowie załóg lotniczych. W Helsinkach wydarzenie zaplanowano w rejonie dworca kolejowego Rautatieasema, około 300 metrów od izraelskiej ambasady. Z kolei w Ottawie protest ma odbyć się na Parliament Hill, około 350 metrów od placówki dyplomatycznej Izraela.

Policja przygotowuje się na protesty w największych miastach

Podwyższone środki bezpieczeństwa mogą zostać zastosowane również podczas demonstracji w Mediolanie, Rzymie, Paryżu, Londynie i Berlinie.

Największą liczbę protestów zakwalifikowanych jako wydarzenia wysokiego ryzyka odnotowano w Kanadzie. Cztery takie demonstracje mają odbyć się w Montrealu, Toronto i Ottawie. Po dwa wydarzenia tej kategorii zaplanowano w USA, Włoszech, Australii i Grecji.

Podobne działania zapowiedziano także w innych dużych ośrodkach, m.in. w Londynie, Paryżu, Berlinie, Amsterdamie, Barcelonie, Stambule, Santiago, Bogocie i Bangkoku.

Propalestyńskie demonstracje solidarnościowe mają odbyć się również w Afryce, Ameryce Południowej, Azji i Oceanii. Wśród krajów, w których zapowiedziano takie wydarzenia, znalazły się m.in. Republika Południowej Afryki, Urugwaj, Malezja, Ekwador, Korea Południowa i Nowa Zelandia.

Strefa Gazy. Izrael wzmacnia swoje siły w obawie przed atakami

Izrael zwiększył gotowość wojskową i poziom bezpieczeństwa przed trzecią rocznicą masakry dokonanej przez Hamas 7 października, w następstwie doniesień wywiadowczych wskazujących, że organizacja ta może przygotowywać ataki na siły izraelskie w Strefie Gazy.

Ministerstwo Obrony poinformowało, że decyzję o wzmocnieniu środków bezpieczeństwa podjęto „w świetle informacji wywiadowczych dotyczących zamiarów Hamasu, by w tym dniu przeprowadzić ataki na nasze siły przebywające na tym obszarze”.

Minister obrony Israel Katz polecił Siłom Obronnym Izraela (IDF) przygotowanie się na najbardziej poważne scenariusze oraz zdecydowane reagowanie na wszelkie ataki.

Trzy lata od ataku Hamasu

Zapowiadane demonstracje odbędą się w okresie przypadającym na trzecią rocznicę ataku Hamasu z 7 października 2023 roku. Atak na południe Izraela doprowadził do śmierci około 1200 osób, a około 250 osób zostało uprowadzonych do Strefy Gazy.

Atak spowodował odwet Izraela w Gazie, gdzie wojna praktycznie trwa do dzisiaj. Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia w Gazie, od początku działań wojennych zginęło 74 245 Palestyńczyków, a 175 267 zostało rannych. Dane te obejmują również ofiary działań po zawarciu kolejnych porozumień o zawieszeniu broni. Wojna doprowadziła także do ogromnych zniszczeń infrastruktury. Wspólna ocena ONZ, Banku Światowego i Unii Europejskiej z kwietnia 2026 r. wskazywała, że zniszczonych lub uszkodzonych zostało ponad 371,8 tys. lokali mieszkalnych, ponad połowa szpitali nie działała, a uszkodzona lub zniszczona była niemal cała infrastruktura szkolna. Straty fizyczne oszacowano na 35,2 mld dolarów, natomiast łączne potrzeby związane z odbudową i odtworzeniem podstawowych usług w ciągu dekady oceniono na 71,4 mld dolarów.