Trzy lata temu terroryści zaatakowali Izrael. Ilu było polskich zakładników Hamasu?

Oded Lifshitz, rocznik 1940, mieszkał w leżącym tuż przy granicy ze Strefą Gazy kibucu Nir Oz – jednym z najważniejszych celów najkrwawszego w historii Izraela ataku terrorystycznego, który Hamas przeprowadził przed trzema laty. Zginęło tam 46 osób. Wśród 71 porwanych przez terrorystów z Nir Oz było małżeństwo: Oded i Jochewed Lifshitzowie, on miał obok izraelskiego także polskie obywatelstwo. Jochewed była jedną z pierwszych uwolnionych, on nie przeżył. Trumna z jego ciałem dotarła do Izraela w lutym 2025 r., gdy odbywała się kolejna wymiana żywych i zabitych zakładników na palestyńskich więźniów.