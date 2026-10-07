Trzy lata temu terroryści zaatakowali Izrael. Ilu było polskich zakładników Hamasu?

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Miejsce pamięci w Re’im, upamiętniające ofiary festiwalu muzycznego Nova, położone w pobliżu granicy ze Strefą Gazy w południowym Izraelu
Oded Lifshitz, rocznik 1940, mieszkał w leżącym tuż przy granicy ze Strefą Gazy kibucu Nir Oz – jednym z najważniejszych celów najkrwawszego w historii Izraela ataku terrorystycznego, który Hamas przeprowadził przed trzema laty. Zginęło tam 46 osób. Wśród 71 porwanych przez terrorystów z Nir Oz było małżeństwo: Oded i Jochewed Lifshitzowie, on miał obok izraelskiego także polskie obywatelstwo. Jochewed była jedną z pierwszych uwolnionych, on nie przeżył. Trumna z jego ciałem dotarła do Izraela w lutym 2025 r., gdy odbywała się kolejna wymiana żywych i zabitych zakładników na palestyńskich więźniów.
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