Na pytanie, czy Kijów powinien przeprosić Polaków za tę decyzję, twierdząco odpowiedziało łącznie 82 proc. ankietowanych – 57 proc. wskazało „zdecydowanie tak”, a 25 proc. „raczej tak”. Przeciwnego zdania było 11 proc. badanych (8 proc. „raczej nie” i 3 proc. „zdecydowanie nie”). Zdania nie miało 17 proc. respondentów.

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Badanie dla „Super Expressu” zrealizowano w dniach 19–21 czerwca 2026 r. na reprezentatywnej próbie 1045 dorosłych Polaków.

Sondaż Pollster po decyzji Zełenskiego ws. UPA. Jednoznaczny wynik

Sondaż jest pokłosiem ogłoszonej pod koniec maja decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia „Bohaterów UPA”. Prezydent Ukrainy uzasadniał to chęcią przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz wzorowym wykonywaniem zadań podczas obrony niepodległości Ukrainy. W Polsce decyzja wywołała falę krytyki – Ukraińska Powstańcza Armia odpowiada za masowe zbrodnie na ludności polskiej na Wołyniu, w tym za skoordynowany atak na ok. 150 miejscowości w lipcu 1943 r., określany jako rzeź wołyńska.

W reakcji na decyzję Zełenskiego prezydent Karol Nawrocki 19 czerwca odebrał mu Order Orła Białego, nadany w 2023 r. przez Andrzeja Dudę. Dzień później strona ukraińska odesłała odznaczenie do Warszawy. Spór objął kolejne osoby: Orderu Orła Białego zrzekli się byli prezydenci Ukrainy – Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko, a innych polskich odznaczeń m.in. szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha. Z kolei polscy politycy, w tym Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak, zapowiedzieli zwrot ukraińskich orderów.

Napięcia na linii Kijów–Warszawa wpłynęły na odbywającą się w Gdańsku Konferencję na rzecz Odbudowy Ukrainy (URC 2026) – Zełenski i Sybiha zrezygnowali z udziału, a ukraińskiej delegacji przewodniczy premier Julia Swyrydenko.