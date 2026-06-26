Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Na pytanie, czy Kijów powinien przeprosić Polaków za tę decyzję, twierdząco odpowiedziało łącznie 82 proc. ankietowanych – 57 proc. wskazało „zdecydowanie tak”, a 25 proc. „raczej tak”. Przeciwnego zdania było 11 proc. badanych (8 proc. „raczej nie” i 3 proc. „zdecydowanie nie”). Zdania nie miało 17 proc. respondentów.
Badanie dla „Super Expressu” zrealizowano w dniach 19–21 czerwca 2026 r. na reprezentatywnej próbie 1045 dorosłych Polaków.
Sondaż jest pokłosiem ogłoszonej pod koniec maja decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia „Bohaterów UPA”. Prezydent Ukrainy uzasadniał to chęcią przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz wzorowym wykonywaniem zadań podczas obrony niepodległości Ukrainy. W Polsce decyzja wywołała falę krytyki – Ukraińska Powstańcza Armia odpowiada za masowe zbrodnie na ludności polskiej na Wołyniu, w tym za skoordynowany atak na ok. 150 miejscowości w lipcu 1943 r., określany jako rzeź wołyńska.
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Napięcie między Ukrainą a Polską nie osiągnęło jeszcze szczytu po odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu przez Karola Nawrockiego -...
W reakcji na decyzję Zełenskiego prezydent Karol Nawrocki 19 czerwca odebrał mu Order Orła Białego, nadany w 2023 r. przez Andrzeja Dudę. Dzień później strona ukraińska odesłała odznaczenie do Warszawy. Spór objął kolejne osoby: Orderu Orła Białego zrzekli się byli prezydenci Ukrainy – Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko, a innych polskich odznaczeń m.in. szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha. Z kolei polscy politycy, w tym Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak, zapowiedzieli zwrot ukraińskich orderów.
Napięcia na linii Kijów–Warszawa wpłynęły na odbywającą się w Gdańsku Konferencję na rzecz Odbudowy Ukrainy (URC 2026) – Zełenski i Sybiha zrezygnowali z udziału, a ukraińskiej delegacji przewodniczy premier Julia Swyrydenko.
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