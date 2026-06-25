Organizowanie miejsc schładzania dla mieszkańców, kontrole parkingów czy skrócenie zakończenia roku szkolnego – oto rekomendacje wojewody zachodniopomorskiego Adama Rudawskiego dla samorządów w związku z wysoką temperaturą.

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– Zaleciliśmy przygotowanie większej ilości wody w miejscach publicznych, żeby obywatele mogli z niej skorzystać. Zalecamy też szczególną uwagę, jeśli chodzi o parkingi. Zleciliśmy kontrole parkingów i miejsc parkingowych, żeby przez przypadek i roztargnienie nie zostawić tam dzieci czy zwierząt – wskazał wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.

Uroczyste zakończenia roku szkolnego w czasie upałów w nadzwyczajnym reżimie

Pozostałe rekomendacje dotyczą m.in. wzmożonych i dodatkowych kontroli żywności, która jest sprzedawana na zewnątrz czy kwestii organizacji zakończenia roku szkolnego. Rozdawanie świadectw powinno odbyć się na zewnątrz i trwać możliwie krótko.

Wojewoda zachodniopomorski zaapelował też, aby osoby odpowiedzialne za nieruchomości monitorowały instalację elektryczną, a w kwestii zużycia wody zarekomendował podlewanie tylko o późnych porach lub odstąpienie od tej czynności w przypadku, gdyby wody było mało.

– Jest też specjalna rekomendacja dotycząca bezpieczeństwa imprez masowych i zgromadzeń. Tam musi być opieka medyczna, musi być dodatkowy dostęp do wody, muszą być zabezpieczenia i możliwość chłodzenia się i picia wody. Pracodawcy natomiast mają obowiązek monitorowania temperatury, skracania czasu pracy, rotacji pracowników i zabezpieczania dla nich wody pitnej – przekazał wojewoda.

Fala upałów w Zachodniopomorskiem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla większości województwa zachodniopomorskiego ostrzeżenie II stopnia przed upałem. Według prognoz, w weekend temperatury mają wynieść około 35 st. C.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji rozstawił w Szczecinie pięć słupków zraszających. Dodatkowo w mieście działa 16 poidełek.

Fala upałów dotyka w końcówce czerwca całej Europy. Badacze wskazują, że przy podobnych układach pogodowych temperatury są dziś nawet o 2-4 st. C wyższe niż w drugiej połowie XX wieku.