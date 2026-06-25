Jak informuje IMGW, płytkie niże kształtują pogodę we wschodniej, północnej a także południowo-zachodniej Europie. Pozostałe obszary kontynentu, w tym Polska pozostają w strefie oddziaływania rozległego wyżu z centrami nad Morzem Północnym i Alpami. Z zachodu napływa bardzo ciepłe powietrze polarno-morskie.

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Pogoda w czwartek. Upał do 34 stopni

W czwartek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na północnym wschodzie będzie wzrastać okresami do dużego. Temperatura maksymalna wyniesie od 24-25 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podhalu, około 30 stopni w centrum i na południowym wschodzie do 34 stopni na zachodzie. Najwyższa temperatura prognozowana jest w województwie lubuskim. Na wybrzeżu miejscami będą 22-23 stopnie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni, a na Podhalu miejscami północny. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hPa.

W Warszawie zachmurzenie będzie małe, okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie 30 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, północno-zachodni. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura minimalna 19 st. C. Wiatr słaby, zmienny.

W nocy będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 14 stopni Celsjusza miejscami na północy, północnym wschodzie i w obszarach podgórskich Karpat, 16-18 stopni na przeważającym obszarze kraju i do 20 stopni lokalnie na Dolnym Śląsku i Mazowszu. Wiatr będzie słaby, zmienny. W Warszawie będzie bezchmurnie lub zachmurzenie będzie małe. Temperatura minimalna wyniesie 19 stopni. Wiatr będzie słaby, zmienny.

Prognoza na piątek. Kolejny upalny dzień

W piątek będzie słonecznie i niemal bezchmurnie. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju wyniesie od 30 do 33 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na zachodzie kraju. W Warszawie termometry pokażą 32 stopnie. Chłodniej, bo około 27 stopni, będzie na północnym wschodzie kraju, miejscami na Pomorzu oraz na Podhalu, a nad morzem około 20 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie miejscami porywisty, północny i północno-zachodni.

Ostrzeżenia IMGW przed upałem. Temperatury powyżej 30 stopni co najmniej do poniedziałku

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia II stopnia przed upałem. Dotyczą one województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i lubelskiego.

Obecnie wydane alerty będą obowiązywać do soboty, 27 czerwca do godz. 10. IMGW zaznacza jednak, że ostrzeżenia będą kontynuowane z wyższym stopniem. Temperatura maksymalna przekraczająca 30 stopni Celsjusza utrzyma się co najmniej do poniedziałku. Najgoręcej ma być w niedzielę – temperatura na zachodzie kraju może dochodzić do 39 stopni Celsjusza.

Instytut we wpisie na platformie X przypomniał, aby w trakcie upałów pamiętać o lekkiej, przewiewnej odzieży, nakryciu głowy, regularnym nawadnianiu oraz przebywaniu w cieniu.