Na 6 sierpnia przypadł szczytowy moment fali upałów, która trwa w Chorwacji od dwóch tygodni. W czwartek po raz pierwszy tego lata odnotowano temperaturę 40 stopni Celsjusza.

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6 sierpnia stacja meteorologiczna na lotnisku w Osijeku odnotowała temperaturę 40 stopni Celsjusza

Według danych Państwowego Instytutu Meteorologiczno-Hydrologicznego (DHMZ), o godzinie 17.00 stacja meteorologiczna na lotnisku w Osijeku zarejestrowała dokładnie 40 stopni Celsjusza. Temperatury niższe o dwa stopnie odnotowano w tym samym czasie w miejscowości Gradište oraz na stacji Osijek-Czepin, natomiast w Slavonskim Brodzie było zaledwie o 0,1 stopnia chłodniej.

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W Zagrzebiu, na stacji meteorologicznej Maksimir, temperatura wyniosła 36,7 stopnia Celsjusza, podczas gdy najchłodniejszym miejscem była w ciągu dnia Prevlaka – 29,7 stopnia.

Od 7 sierpnia w Chorwacji będzie chłodniej

5 i 6 sierpnia, na terenie całego kraju, obowiązywało najwyższe ostrzeżenie przed ekstremalnymi upałami. Ochłodzenie, według najnowszych prognoz, ma przynieść piątek, choć spadek temperatury nie będzie drastyczny.

Według prognozy DHMZ minimalna temperatura powietrza wyniesie w Chorwacji 7 sierpnia od 18 do 23 stopni C, a na wybrzeżu Adriatyku od 23 do 28 stopni. Maksymalne temperatury w ciągu dnia będą osiągać od 34 do 37 stopni na wybrzeżu Adriatyku oraz we wschodniej części kraju.