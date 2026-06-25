Za zagłosowało 431 posłów, a 4 wstrzymało się od głosu. Nikt nie był przeciw. Teraz ustawa trafi do Senatu.

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Chodzi o ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu wsparcia przedsiębiorstw żeglugowych oraz stworzenia warunków ich funkcjonowania pod polską banderą.

Ustawa wprowadza zerowy PIT dla marynarzy, a także pracowników statków obsługujących sektor offshore. Nowela przewiduje zapewnienie przedsiębiorcom żeglugowym możliwości wyboru opodatkowania podatkiem tonażowym, zamiast opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, co ma mieć pozytywny wpływ na konkurencyjność polskiego rynku żeglugowego.

Ustawa zakłada, że z preferencyjnego systemu opodatkowania będą mogły korzystać nie tylko statki pływające pod polską banderą, ale również jednostki pod banderą państw Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Rozwiązanie ma dostosować polskie przepisy do aktualnej praktyki Komisji Europejskiej dotyczącej pomocy publicznej oraz odpowiadać postulatom armatorów.

W przepisach zaproponowano także objęcie podatkiem tonażowym nie tylko armatorów, ale również zarządców statków, co ma zwiększyć atrakcyjność tego instrumentu dla przedsiębiorców żeglugowych. „Należy jednak podkreślić, że wejście w życie projektowanych regulacji wymaga wydania przez Komisję Europejską pozytywnej decyzji o zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym. W związku z tym stosowna klauzula zostanie umieszczona w projektowanych przepisach” – wskazało MI w wykazie prac rządu.

Zmiany w ustawie o pracy na morzu. Internet i woda pitna dla marynarzy

Nowela obejmuje również zmiany w ustawie o pracy na morzu, w tym wdrożenie poprawek z 2022 r. do Konwencji o pracy na morzu z 2006 r. Zakładają one nowe obowiązki dla armatorów, m.in. zapewnienie marynarzom dostępu do internetu, odpowiedniej odzieży roboczej, bezpłatnego wyżywienia o określonych standardach oraz dostępu do wody pitnej.

Nowe przepisy mają też rozwiązać problem zaopatrywania statków w leki i wyroby medyczne. Przewidują stworzenie odrębnego mechanizmu umożliwiającego armatorom zakup obowiązkowego wyposażenia apteczek okrętowych, co ma usunąć bariery wynikające z obecnych regulacji prawa farmaceutycznego.

Wśród uchwalonych przez Sejm zmian znalazły się również nowe obowiązki związane z zabezpieczeniem finansowym odpowiedzialności armatorów wobec marynarzy, w tym pokryciem kosztów leczenia i wynagrodzeń w okresie niezdolności do pracy, a także doprecyzowanie zasad dotyczących badań lekarskich marynarzy.