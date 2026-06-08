8 czerwca termometry pokażą do 26 stopni, a dzień później nawet do 29 stopni Celsjusza. 10 czerwca przyjdzie ochłodzenie.

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Pogoda w poniedziałek, 8 czerwca. Ostrzeżenia IMGW przed burzami

W poniedziałek niebo przeważnie będzie zachmurzone, najpogodniej będzie na południu Polski. W północnej połowie kraju pojawią się przelotne opady deszczu, a na krańcach północno-wschodnich także burze z intensywnymi opadami.

IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami I stopnia dla kilku powiatów Podlasia. Alerty będą obowiązywać od godz. 11 do 17 w powiatach suwalskim, sejneńskim, augustowskim, sokólskim oraz w Suwałkach. Burzom miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 60 km/h. Może także spaść grad.

Temperatura wyniesie od 19 stopni na Pomorzu, około 23 stopni w centrum, do 26 stopni na zachodzie. Chłodniej tylko nad morzem – tam od 17 do 20 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale na północy i wschodzie chwilami porywisty. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągać do 60 km/h.

W nocy na zachodzie i północnym wschodzie kraju możliwe są przelotne opady deszczu. Lokalnie mogą pojawić się mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura wyniesie od 10 stopni na północnym wschodzie i w dolinach karpackich, około 13 stopni w centrum, do 17 stopni na zachodzie.

Prognoza na wtorek, 9 czerwca. Upał i burze w wielu częściach kraju

We wtorek na krańcach wschodnich będzie pogodnie. Na pozostałym obszarze dość pochmurnie. IMGW prognozuje postępujące z zachodu ku centrum przelotne opady deszczu i burze. Intensywne opady deszczu spodziewane są w rejonie Śląska i Małopolski.

Termometry pokażą od 18 stopni nad morzem, około 20 stopni na północnym zachodzie, do nawet 27 stopni w centrum i 29 stopni na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale chwilami na Pomorzu oraz w czasie burz – porywisty. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągać do 70 km/h.

W nocy we wschodniej połowie kraju i na południu zachmurzenie będzie duże, miejscami pojawią się opady deszczu i burze. Najsilniej będzie padać na południowym wschodzie oraz w rejonie Małopolski i Górnego Śląska. Temperatura wyniesie od 8 stopni na zachodzie do 16 stopni w centrum i na wschodzie.

W środę, 10 czerwca w całym kraju będzie deszczowo, a temperatura spadnie do 16 stopni na wschodzie i południu kraju, na zachodzie wyniesie maksymalnie 20-21 stopni Celsjusza. Tylko na krańcach południowo wschodnich będzie do 25 stopni, ale tam prognozowane są burze z gradem.