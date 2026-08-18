Jak informuje IMGW, zachodnia część Europy znajduje się pod wpływem wyżu znad Atlantyku, pozostały obszar kontynentu jest w zasięgu niżów oraz związanych z nimi układów frontów atmosferycznych. Zachód i południe kraju znalazły się pod wpływem słabego klina wyżowego, pozostały obszar Polski pozostaje w zasięgu obniżonego ciśnienia. Z północnego zachodu napływa chłodne powietrze polarne morskie.

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Pogoda we wtorek 18 sierpnia. Chłodniej, deszczowo i burzowo

We wtorek w całym kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, pod wieczór miejscami również rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu, a po południu na północnym wschodzie lokalne burze. Suma opadów deszczu na północnym wschodzie kraju wyniesie od 10 mm do 20 mm. Temperatura maksymalna od 18 st. C do 21 st. C, chłodniej miejscami na wschodzie oraz lokalnie w rejonach podgórskich, około 16 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, miejscami oraz w czasie burz w porywach do 60 km/h, północno-zachodni i zachodni. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 65 km/h. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 991 hPa. Przewiduje się wzrost ciśnienia.

W nocy z wtorku na środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, w centrum i na wschodzie kraju również rozpogodzenia. Miejscami, głównie na zachodzie i północy kraju, przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 10 st. C, 12 st. C na wschodzie do 12 st. C, 15 st. C na zachodzie, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich Karpat oraz lokalnie na północy kraju, około 8 st. C, a najchłodniej w dolinach bieszczadzkich, około 6 st. C. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 65 km/h, w Karpatach do 60 km/h.

Prognoza na środę 19 sierpnia i czwartek 20 sierpnia. Zachmurzenie, deszcz i lokalne burze

W środę zachmurzenie umiarkowane i duże, tylko początkowo na wschodzie i północnym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Miejscami przelotne opady deszczu, na północy i w centrum kraju możliwe również burze. Wysokość opadów w czasie burz do około 15 mm. Temperatura maksymalna od 19 st. C do 23 st. C, cieplej miejscami na południu, około 25 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do około 60 km/h. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 65 km/h, w Karpatach do 70 km/h.

W czwartek zrobi się cieplej. Temperatura maksymalna od 20 st. C, 23 st. C na północy, około 26 st. C na znacznym obszarze kraju, do 29 st. C, 31 st. C miejscami na południu. Zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, a na południu i południowym wschodzie również burze. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Podczas burz porywy wiatru do 75 km/h.