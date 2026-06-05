Do tej pory wejście na tę popularną kołobrzeską atrakcję turystyczną po godz. 21:00 było bezpłatne.

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Za oglądanie zachodu słońca na molo w Kołobrzegu trzeba zapłacić

W tym sezonie wydłużone zostały godziny otwarcia kas na molo Kołobrzegu z godz. 21:00 do godz. 22:00. Oznacza to, że w wakacje, aby obejrzeć z tego obiektu zachód słońca, trzeba będzie kupić bilet.

Do tej pory turyści tłumnie odwiedzali tę popularną kołobrzeską atrakcję po godz. 21:00. Nie musieli już wówczas płacić za wstęp, a jednocześnie mogli oglądać zachód słońca. Dzięki wydłużeniu godzin pracy kas na molo do godz. 22:00, miasto ma nadzieję na większy zarobek.

– Po godz. 21:00 molo przeżywało prawdziwe oblężenie. Potrzebny był nadzór i obsługa, więc postanowiliśmy przesunąć godzinę zamknięcia kas na godz. 22:00 – wyjaśnił w rozmowie z „Faktem” rzecznik miasta Kołobrzeg, Michał Kujaczyński.

Zmiany w cenniku molo w Kołobrzegu

Dłuższe godziny pracy kas na molo w Kołobrzegu nie są jedyną zmianą wprowadzoną przez miasto. W stosunku do ubiegłego sezonu nie zmieniły się co prawda ceny biletów normalnych i ulgowych (odpowiednio 9 zł i 5 zł), jednak pojawiły się rabaty. Bilet w cenie 2 zł mogą nabyć turyści, którzy nocując w Kołobrzegu wnieśli tzw. opłatę uzdrowiskową. Na zniżkę liczyć też mogą seniorzy po 60. roku życia. Teraz zapłacą za bilet 5 zł, zamiast wcześniejszych 9 zł. Obniżona została również cena biletów dla grup zorganizowanych.

– Liczymy na to, że więcej osób na molo wejdzie i poprzez zwiększoną frekwencję to nam się zbilansuje – przyznał rzecznik miasta w rozmowie z „Faktem”.

Molo w Kołobrzegu. Oglądanie wschodów słońca nadal za darmo

Obecne molo w Kołobrzegu oficjalnie otwarte zostało w 1971 r. To żelbetowa konstrukcja o długości 220 m i szerokości 9 m, której pomost spacerowy znajduje się około 4,5 m nad poziomem morza. Molo w 2014 r. przeszło generalny remont, w efekcie którego m.in. zainstalowano iluminację świetlną.

Aktualnie, jak można przeczytać na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, „Bilety wstępu na molo obowiązują w okresie od ostatniego piątku kwietnia do dnia 30 września w godz. 10.00 – 22.00”. To natomiast oznacza, że chociaż za oglądanie z obiektu zachodu słońca trzeba zapłacić, to wschód słońca nadal można podziwiać za darmo.