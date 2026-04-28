– Szybkie wsparcie dla przypadków wymagających natychmiastowego leczenia, środki na rehabilitację i pomoc socjalną, fundusz sprzętowy dla klinik oraz działania długofalowe – to obszary potrzebujące finansowego wsparcia – odpowiedział na pytanie o podział zgromadzonych podczas streamu Łatwoganga pieniędzy prof. Krzysztof Kałwak, kierownik Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Ponadregionalnego Centrum Onkologii Dziecięcej "Przylądek Nadziei", który został zaproszony do Rady Ekspertów Fundacji Cancer Fighters.

– Chciałbym podkreślić, że ta akcja była niesamowita, bo zjednoczyła ludzi w całej Polsce, a nawet szerzej – także za granicą. Akcja Łatwoganga była wspierana m.in. przez piłkarzy, takich jak Lamine Yamal i Wojtek Szczęsny. Po drugie, nabrała absolutnie nieoczekiwanego wymiaru – mówił prof. Kałwak.

Jak fundacja Cancer Fighters podzieli pieniądze

Na pytanie, co fundacja zrobi z zebranymi pieniędzmi, onkolog odpowiedział, że decyzje podejmie oczywiście prezes fundacji Marek Kopyść, ale zostanie też powołana Rada Ekspertów, która zajmie się „sprawiedliwym i transparentnym rozdzieleniem tych funduszy na różne cele. Od krótkofalowych – czyli szybkiego pokrycia już rozpoczętych zbiórek na terapie celowane – po opłaty za wyjazdy na leczenie za granicą, np. do Włoch czy Stanów Zjednoczonych”.

– Musimy wspólnie, jako Rada Ekspertów, wypracować konkretne rozwiązania. Wstępnie widzę to tak, że środki zostaną podzielone na kilka „woreczków”:

szybkie wsparcie dla przypadków wymagających natychmiastowego leczenia,

środki na rehabilitację i pomoc socjalną,

fundusz sprzętowy dla klinik

oraz być może część przeznaczona na działania długofalowe.

To jednak dopiero wstępna koncepcja – wszystko wymaga jeszcze dyskusji – powiedział prof. Kałwak.

Czytaj więcej Publicystyka Łatwogang dla pokolenia Z jest fajniejszy niż państwo Przez dziewięć dni influencer Łatwogang prowadził na platformie YouTube transmisję, podczas której zebrał ponad 250 mln zł dla Fundacji Cancer Figh...

Stream Łatwoganga zebrał ponad 282 miliony, a kwota nadal rośnie

Dziewięciodniowa transmisja charytatywna influencera Łatwoganga na rzecz Fundacji Cancer Fighters zakończyła się w niedzielę. Jej bilans, po zakończeniu streamu wyniósł 251 885 518 zł. Kwota ta wciąż się jednak powiększa, a Polacy nadal chętnie wspierają zbiórkę.

Akcja Łatwoganga pobiła rekord świata w największej kwocie zebranej podczas transmisji na żywo na cele charytatywne.

Fundacja Cancer Fighters poinformowała, że pieniądze ze zbiórki przeznaczy na leczenie, rehabilitację, leki, transport do klinik, konsultacje specjalistyczne i codzienne funkcjonowanie w czasie choroby swoich podopiecznych oraz na wsparcie osób, które w wyniku choroby nowotworowej potrzebują protez, specjalistycznego sprzętu lub rozwiązań pozwalających wracać do możliwie normalnego życia.

Czytaj więcej