– Szybkie wsparcie dla przypadków wymagających natychmiastowego leczenia, środki na rehabilitację i pomoc socjalną, fundusz sprzętowy dla klinik oraz działania długofalowe – to obszary potrzebujące finansowego wsparcia – odpowiedział na pytanie o podział zgromadzonych podczas streamu Łatwoganga pieniędzy prof. Krzysztof Kałwak, kierownik Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Ponadregionalnego Centrum Onkologii Dziecięcej "Przylądek Nadziei", który został zaproszony do Rady Ekspertów Fundacji Cancer Fighters.

– Chciałbym podkreślić, że ta akcja była niesamowita, bo zjednoczyła ludzi w całej Polsce, a nawet szerzej – także za granicą. Akcja Łatwoganga była wspierana m.in. przez piłkarzy, takich jak Lamine Yamal i Wojtek Szczęsny. Po drugie, nabrała absolutnie nieoczekiwanego wymiaru – mówił prof. Kałwak.

Na pytanie, co fundacja zrobi z zebranymi pieniędzmi, onkolog odpowiedział, że decyzje podejmie oczywiście prezes fundacji Marek Kopyść, ale zostanie też powołana Rada Ekspertów, która zajmie się  sprawiedliwym i transparentnym rozdzieleniem tych funduszy na różne cele. Od krótkofalowych – czyli szybkiego pokrycia już rozpoczętych zbiórek na terapie celowane – po opłaty za wyjazdy na leczenie za granicą, np. do Włoch czy Stanów Zjednoczonych.

– Musimy wspólnie, jako Rada Ekspertów, wypracować konkretne rozwiązania. Wstępnie widzę to tak, że środki zostaną podzielone na kilka  woreczków:

  • szybkie wsparcie dla przypadków wymagających natychmiastowego leczenia,
  • środki na rehabilitację i pomoc socjalną,
  • fundusz sprzętowy dla klinik
  • oraz być może część przeznaczona na działania długofalowe.

To jednak dopiero wstępna koncepcja – wszystko wymaga jeszcze dyskusji – powiedział prof. Kałwak.

Dziewięciodniowa transmisja charytatywna influencera Łatwoganga na rzecz Fundacji Cancer Fighters zakończyła się w niedzielę. Jej bilans, po zakończeniu streamu wyniósł 251 885 518 zł. Kwota ta wciąż się jednak powiększa, a Polacy nadal chętnie wspierają zbiórkę.

Akcja Łatwoganga pobiła rekord świata w największej kwocie zebranej podczas transmisji na żywo na cele charytatywne. 

Fundacja Cancer Fighters poinformowała, że pieniądze ze zbiórki przeznaczy na leczenie, rehabilitację, leki, transport do klinik, konsultacje specjalistyczne i codzienne funkcjonowanie w czasie choroby swoich podopiecznych oraz na wsparcie osób, które w wyniku choroby nowotworowej potrzebują protez, specjalistycznego sprzętu lub rozwiązań pozwalających wracać do możliwie normalnego życia.

