Zarejestruj się na CYBERSEC EXPO & FORUM 2026 w Katowicach

Reklama Reklama

Program Cybersec 2026

W programie znalazły się zagadnienia o wymiarze strategicznym i regulacyjnym, jak geopolityka cyberbezpieczeństwa, suwerenność technologiczna, NIS2 i KSC, a także tematy związane z praktyką działania firm oraz instytucji: cyberodporność, infrastruktura krytyczna, AI, cyberprzestępczość, edukacja i rozwój kompetencji.

CYBERSEC EXPO & FORUM 2026 w Katowicach

Program CYBERSEC EXPO & FORUM został zbudowany wokół tematów, które wyznaczają dziś realny zakres odpowiedzialności za cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym i prywatnym. To właśnie między regulacjami, technologią, zarządzaniem ryzykiem i praktyką operacyjną rozstrzyga się dziś bezpieczeństwo infrastruktury, danych, procesów i usług.

– Rozmowa o cyberbezpieczeństwie przestała być rozmową wyłącznie o technologiach i systemach IT. Coraz częściej dotyczy odporności państwa, gospodarki i infrastruktury, od której zależy codzienne funkcjonowanie obywateli i firm. Dlatego podczas CYBERSEC EXPO & FORUM 2026 chcemy połączyć perspektywę administracji, biznesu i ekspertów, by rozmawiać o cyberodporności jako jednym z kluczowych warunków bezpieczeństwa i rozwoju nowoczesnego państwa – mówi Aleksandra Helbin, redaktor naczelna WNP.

Wielowymiarowy program CYBERSEC EXPO & FORUM 2026

W agendzie znalazły się sesje poświęcone cyberbezpieczeństwu państwa i administracji samorządowej, praktycznemu podejściu do budowania cyberobronności, partnerstwu dla cyfrowej obronności, wdrażaniu nowelizacji KSC i NIS2 oraz finansowaniu inwestycji w bezpieczeństwo cyfrowe. Osobne miejsce zajmują debaty dotyczące dezinformacji i odporności społecznej, ochrony infrastruktury krytycznej, implementacji AI, organizacji państwa do walki z cyberprzestępczością, a także kompetencji jutra i technologii przyszłości.

Jednym z punktów programu pierwszego dnia będzie premierowa prezentacja trzeciej edycji raportu „Cyberportret polskiego biznesu 2026”, przygotowanego przez ESET i DAGMA Bezpieczeństwo IT. Tegoroczna odsłona badania, zatytułowana „10 obliczy cyberbezpieczeństwa”, pokazuje skalę i złożoność wyzwań, z jakimi mierzą się dziś organizacje.

Drugi dzień CYBERSEC EXPO & FORUM 2026 skoncentruje się na zagadnieniach związanych z budowaniem kompetencji, odpornością sektorową oraz rozwojem technologii i regulacji w praktyce. W programie znalazły się sesje poświęcone współpracy państwa, wojska i biznesu w obszarze pozyskiwania talentów, wyzwaniom CISO i CIO, cyberbezpieczeństwu finansów, energetyki, ochrony zdrowia i przemysłu, a także technologiom podwójnego zastosowania, Cyber Resilience Act, smart city oraz roli edukacji i sektora naukowego w budowaniu długofalowej odporności cyfrowej. Ważnym elementem agendy będzie również dyskusja o potencjale Polski w zakresie eksportu cyberbezpieczeństwa i wzmacniania krajowego ekosystemu rozwiązań, które odpowiadają na potrzeby rynku kształtowanego przez presję geopolityczną i rosnące znaczenie suwerenności technologicznej.

Ekspercki wymiar wydarzenia CYBERSEC EXPO & FORUM 2026

W debatach i sesjach eksperckich wezmą udział przedstawiciele administracji publicznej, instytucji państwowych, organów odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo, sektora prywatnego oraz środowiska eksperckiego, co nada wydarzeniu wyraźnie międzysektorowy charakter.

Wśród potwierdzonych prelegentów są m.in.: Michał Gramatyka, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji; Dariusz Standerski, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji; Michał Baranowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii; Joanna Pawełek-Mendez, radca-minister ds. cyberbezpieczeństwa Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych; Tomasz Zdzikot, wiceprzewodniczący Rady ds. Bezpieczeństwa i Obronności przy Prezydencie RP; Dariusz Szostek, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, dyrektor Centrum Cyber Science Uniwersytetu Śląskiego; mł. insp. Wojciech Olszowy, komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości; płk Michał Majewski, zastępca dyrektora Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa; płk Jarosław Wacko, główny specjalista Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni; Jacek Siewiera, ppłk Wojska Polskiego, ekspert Atlantic Council, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego w latach 2022-2025; Mirosław Wróblewski, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; Marek Pawełczyk, rektor Politechniki Śląskiej; Agnieszka Gryszczyńska, dyrektor Departamentu do Spraw Cyberprzestępczości i Informatyzacji w Prokuraturze Krajowej; Andrzej Dulka, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji; Krzysztof Dyl, wiceprezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej; Maciej Jan Broniarz, Cyber Incident Response Expert; Marcin Dudek, kierownik CERT Polska; Andy Garth, Director of Government Affairs ESET; Ireneusz Jazownik, CISO IBK Bank Polska; Paweł Jurek, dyrektor rozwoju biznesu DAGMA Bezpieczeństwo IT; Agnieszka Ulanowska, dyrektorka Działu Nadzoru Wewnętrznego i Bezpieczeństwa IT Noble Funds.

W programie CYBERSEC EXPO & FORUM 2026 znajdą się także wydarzenia wieczorne zaplanowane w oficjalnej agendzie. Po części konferencyjnej odbędzie się gala CYBERSEC Awards, której celem jest uhonorowanie osób i organizacji wyznaczających nowe standardy ochrony w cyfrowym świecie. Nagrody zostaną przyznane w czterech kategoriach: Innowacja Roku, Firma Roku, Lider w Cyberedukacji oraz Mistrz Cyberbezpieczeństwa, a kapituła przyzna także dodatkowe wyróżnienie specjalne.

Współgospodarzami CYBERSEC EXPO & FORUM są Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Miasto Katowice oraz województwo śląskie.

Rejestracja na CYBERSEC EXPO & FORUM 2026

Trwa rejestracja uczestników. Chęć udziału w CYBERSEC EXPO & FORUM 2026 można zgłosić za pośrednictwem strony cybersecforum.eu w terminie do 12 czerwca do godz. 15.00.

Organizatorem CYBERSEC EXPO & FORUM 2026 jest Grupa PTWP.