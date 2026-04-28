„Jako psychoonkolog patrzę na takie inicjatywy jak zbiórka Łatwoganga nie tylko przez pryzmat konkretnej pomocy finansowej, ale przede wszystkim jako ważny sygnał społeczny” – mówi psychoonkolożka Adrianna Sobol, komentując zbiórkę funduszy zainicjowaną przez influencera. Akcja przyniosła już ponad 282 mln zł na rzecz dzieci chorych onkologicznie i nadal trwa.

– Pacjent i jego bliscy zostają sami z lękiem, niepewnością i poczuciem utraty kontroli. W takich momentach wsparcie innych ludzi ma ogromne znaczenie psychologiczne. To nie jest tylko pomoc materialna – to komunikat: „nie jesteś sam, nie jesteście sami” – dodaje Sobol.

Ta zbiórka to coś więcej niż tylko pieniądze

Zdaniem psychoonkolożki, każda taka zbiórka to coś więcej niż tylko cel finansowy, jest to budowanie wspólnoty, empatii i realnego wsparcia emocjonalnego, co w procesie chorowania bywa równie ważne jak leczenie. „Przez ostatnie 9 dni obserwowaliśmy, jak internet, media społecznościowe mogą łączyć ludzi” – oceniła ekspertka.

– Z mojej perspektywy niezwykle ważne jest również to, że takie inicjatywy „oswajają” temat choroby. Pokazują, że można o niej mówić, że nie trzeba jej ukrywać, że proszenie o pomoc nie jest oznaką słabości, tylko odwagi – podkreśliła Adrianna Sobol.

Kwota zbiórki na Cancer Fighters jest rekordowa i nadal rośnie

Dziewięciodniowa transmisja charytatywna influencera Łatwoganga na rzecz Fundacji Cancer Fighters zakończyła się w niedzielę. Jej bilans, po zakończeniu streamu wyniósł 251 885 518 zł. Kwota ta wciąż się jednak powiększa, a Polacy nadal chętnie wspierają zbiórkę.

Akcja Łatwoganga pobiła rekord świata w największej kwocie zebranej podczas transmisji na żywo na cele charytatywne.

Fundacja Cancer Fighters poinformowała, że pieniądze ze zbiórki przeznaczy na leczenie, rehabilitację, leki, transport do klinik, konsultacje specjalistyczne i codzienne funkcjonowanie w czasie choroby swoich podopiecznych oraz na wsparcie osób, które w wyniku choroby nowotworowej potrzebują protez, specjalistycznego sprzętu lub rozwiązań pozwalających wracać do możliwie normalnego życia.

