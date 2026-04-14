W czasie ubiegłotygodniowego spotkania w Białym Domu z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem Trump miał – według zapowiedzi Karoline Leavitt, rzeczniczki Białego Domu – poruszać temat ewentualnego wyjścia Stanów Zjednoczonych z NATO.

Mark Rutte po spotkaniu z Donaldem Trumpem mówił: Jest rozczarowany wieloma sojusznikami z NATO

– On (Trump) jest wyraźnie rozczarowany wieloma sojusznikami z NATO i mogę zrozumieć jego punkt widzenia – mówił po rozmowie Rutte, który udzielił wywiadu CNN (po spotkaniu nie zorganizowano konferencji prasowej). Jak dodał „rozmowa była szczera i bardzo otwarta”. Na pytanie, czy poruszony został temat wyjścia USA z Sojuszu, Rutte odpowiedział wymijająco: – Cóż, tak jak powiedziałem, jest rozczarowanie, to jasne, ale jednocześnie słuchał uważnie moich argumentów na temat tego, co się dzieje.

Trump o możliwości opuszczenia NATO mówił wcześniej w rozmowie z brytyjskim dziennikiem „Telegraph”. W wywiadzie tym prezydent USA dał wyraz rozczarowaniu, że sojusznicy z NATO nie przyszli USA z pomocą w odblokowaniu cieśniny Ormuz, mimo że w pewnym momencie Trump zaapelował o to wprost. – Nie prowadziłem wielkiej kampanii nacisku. Po prostu powiedziałem: „Hej, wiecie, nie naciskałem za bardzo. Myślałem, że to powinno być automatyczne”. My byliśmy tam (przy sojusznikach – red.) automatycznie, w tym na Ukrainie. Ukraina nie była naszym problemem. To był test i byliśmy tam dla nich, zawsze byliśmy tam dla nich. Oni nie byli tam dla nas – mówił w tej rozmowie.

W tej samej rozmowie Trump mówił, że „nigdy nie był przekonany do NATO””, a państwa Sojuszu, bez wsparcia USA, nazwał „papierowym tygrysem”. Na pytanie , czy rozważy dalsze członkostwo w NATO po konflikcie odparł, że „powiedziałby, iż jest to poza wszelką wątpliwością”.

Wcześniej sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział w rozmowie z Fox News, że USA, po zakończeniu wojny z Iranem, będą musiały przeanalizować dalszą obecność w NATO.

Sondaż: 51 proc. osób w wieku powyżej 50 lat uważa, że Donald Trump może wyprowadzić USA z NATO

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy, czy – ich zdaniem – Donald Trump może doprowadzić do wyjścia USA z NATO.

Na tak zadane pytanie 47,9 proc. badanych odpowiedziało „tak”.

24,9 proc. respondentów odpowiedziało „nie”.

Zdania w tej kwestii nie ma 27,3 proc. badanych.

– Opuszczenie struktur NATO przez USA pod rządami Donalda Trumpa jest możliwe zdaniem więcej niż co drugiego respondenta (51 proc.), który skończył 50 lat i sześciu na dziesięciu respondentów posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe. Taką opinię wyraża ponad połowa badanych, których dochód nie przekracza 5000 zł netto (52 proc.) i taka sama część respondentów z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców – komentuje wyniki badania