Czy Donald Trump doprowadzi do sprawiedliwego pokoju na Ukrainie?

Drugie pytanie zadane w sondażu brzmiało „Czy zdaniem Pana / Pani Donald Trump doprowadzi do sprawiedliwego zakończenia wojny w Ukrainie?”. W tym przypadku połowa respondentów odpowiedziała twierdząco, przy czym „zdecydowanie” wiarę w Trumpa wyraziło 14 proc. ankietowanych, a „raczej” - 36 proc. Co trzeci ankietowany uważa, że Trump nie doprowadzi do sprawiedliwego pokoju, przy czym 24 proc. „raczej” jest tego zdania, a 11 proc. - „zdecydowanie”. Mniej więcej co szósty uczestnik sondy (16 proc.) wybrał odpowiedź „nie wiem / trudno powiedzieć”.

Prezydent USA Donald Trump Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein

Trumpowi się uda? Wyborcy Koalicji Obywatelskiej najbardziej sceptyczni

Podejście do Donalda Trumpa nie jest wśród Polaków jednakowe. Z sondażu pracowni Opinia24 dla Radia Zet wynika, że wiara w to, iż amerykański przywódca doprowadzi do sprawiedliwego pokoju jest częstsza u mężczyzn (53 proc.) niż u kobiet (44 proc.).

Różny stosunek do możliwości Trumpa w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie mają też sympatycy poszczególnych partii politycznych. Największą wiarę w sprawiedliwy pokój za sprawą Trumpa wyrażają zwolennicy Konfederacji (63 proc.) oraz Prawa i Sprawiedliwości (58 proc.), najmniejszą - Koalicji Obywatelskiej (21 proc.).

Tak wyglądała sytuacja na froncie 17 kwietnia Foto: PAP

Sondaż został przeprowadzony w okresie od 2 do 6 kwietnia na reprezentatywnej próbie 1002 Polaków w wieku co najmniej 18 lat. Wyniki zostały zaokrąglone do pełnych wartości.