Indie: Tragedia w czasie święta, które zdarza się raz na 144 lata. Wybuchła panika

Do wybuchu paniki miało dojść ok. 1 w nocy czasu lokalnego. Nie wiadomo, co ją wywołało. Jednak świadkowie twierdzą, że ludzie tratowali się co najmniej w dwóch miejscach.



- Widziałem jak wiele osób upadało, po czym tratował je napierający tłum... wiele dzieci i kobiet się zgubiło, krzycząc o pomoc – mówi Ravin, jeden z wiernych, który przybył na święto z Bombaju. Mężczyzna nie podał agencji Reutera nazwiska.



W miejsce tragedii skierowano jednostkę specjalną przeznaczoną do działania w sytuacjach kryzysowych, która miała opanować sytuację i ułatwić niesienie pomocy ofiarom.



Święto Kumbhamela: Pielgrzymi wierzą, że kąpiel w świętych rzekach wyzwoli ich z cyklu narodzin i śmierci

Agencja informacyjna ANI podała, że premier Narendra Modi rozmawiał z szefem władz stanu Uttar Pradesh Yogim Adityanathem, któremu miał dać wytyczne dotyczące akcji pomocowej. Adityanath zaapelował do pielgrzymów, by zanurzyli się w wodach jednej z rzek w miejscu, w którym się znajdują, a nie zmierzali w rejon, w którym Ganges łączy się z Jamuną oraz z nieistniejącą już rzeką Saraswati. Pielgrzymi wierzą, że kąpiel w miejscu, w którym łączą się te rzeki, oczyszcza z grzechów i wybawia od cyklu narodzin i śmierci.