Lekkie ochłodzenie przewidywane jest na wtorek 21 stycznia – temperatura maks. do ok. 3 stopni Celsjusza, temperatura min. do ok. -6 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie także w środę 22 stycznia – na południowym wschodzie temperatury maks. w przedziale od 0 do -3 stopni Celsjusza, w nocy przymrozki do ok. -8 stopni Celsjusza. Kolejna fala ocieplenia przewidywana jest na 25 stycznia – w ciągu tego weekendu termometry na zachodzie Polski mogą pokazać nawet do 9 stopni na plusie.

Jak podkreśla IMGW, w przypadku prognoz średnioterminowych prognozy powyżej 7 dni cechują się niską sprawdzalnością. Prognoza średnioterminowa jest przygotowywana na podstawie danych z modelu ECMWF (HRES 0.1°), udostępnianych przez Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych. Wyniki są aktualizowane codziennie, a długość prognozy obejmuje okres 240 godzin.

Kiedy wrócą duże opady śniegu?

Jeżeli potwierdzą się średnioterminowe prognozy pogody, na dłuższy powrót zimowej aury trzeba będzie jeszcze poczekać. W ciągu najbliższych 10 dni przelotne, miejscowe opady śniegu prognozowane są od 21 stycznia (opady śniegu w centrum kraju, na Warmii i na Mazurach) do 22 stycznia (opady miejscowe na południu Polski). W ciągu najbliższego weekendu opadów deszczu można spodziewać się głównie na północy Polski (sobota) i na Suwalszczyźnie (niedziela). Większe opady deszczu, obejmujące północ i centrum kraju, są prognozowane od 23 stycznia.