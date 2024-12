Kielce: Awaria magistrali wodociągowej. Gdzie brakuje wody?

W sobotę w Kielcach przy ulicy Mokrej doszło do awarii magistrali wodociągowej, która – jak poinformował rzecznik prasowy Wodociągów Kieleckich – zasila część miasta z głównego ujęcia w Białogonie. Z tego ujęcia wodę ma ponad 60 proc. mieszkańców miasta. - Niezwłocznie przystępujemy do przekierowania wody i usuwania awarii, aby zminimalizować jej skutki. Prosimy mieszkańców o rozsądne zgromadzenie wody na własne potrzeby, np. w garnkach czy innych pojemnikach. Niestety, nie jesteśmy w stanie zapewnić wody wszystkim mieszkańcom miasta za pomocą dwóch beczkowozów – podkreśla Ziemowit Nowak, cytowany przez Radio Kielce.

W Kielcach doszło do awarii magistrali wodociągowej. W których częściach miasta brakuje wody?

Braki lub niedobory wody mogą wystąpić w Kielcach między innymi na Bocianku, Ślichowicach, Pakoszu, Podkarczówce oraz Uroczysku. Bez zakłóceń zasilane są zaś budynki korzystające z ujęć w Zagnańsku i Dyminach.

Usuwanie tego typu awarii trwa zazwyczaj kilka godzin.

Kielce: Niedobory wody na niektórych osiedlach. Miasto wyjaśnia

Miasto Kielce wydało komunikat tej sprawie. „W sobotę przy ul. Mokrej doszło do awarii magistrali wodociągowej zasilającej część miasta z głównego ujęcia w Białogonie. W związku z tym mogą wystąpić braki lub niedobory wody na niektórych osiedlach” – czytamy w mediach społecznościowych. „Ekipa techniczna już pracuje nad usunięciem awarii oraz przekierowaniem wody, aby jak najszybciej przywrócić dostawy” – dodano we wpisie opublikowanym na Facebooku. Zaapelowano także do mieszkańców Kielc, by zgromadzili wodę na bieżące potrzeby. „Przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość. Będziemy informować na bieżąco o postępach prac” – podkreślono.