Pogoda na weekend pod znakiem śniegu i deszczu. Gdzie będzie najgorzej?

Od kilku dni na pogodę w Polsce wpływa bardzo wilgotny wir niżowy Renate oraz strumienie napływającego z północy zimnego powietrza arktycznego. Razem przyniosły pochmurną, mokrą i zimną aurę z, miejscami, obfitymi opadami śniegu. W weekend wpływ Renate zacznie stopniowo słabnąć, a w miejsce zimnego powietrza z północy zacznie napływać cieplejsze, zachodnie. Skutki tych zmian nie będą jednak natychmiastowe, więc pogoda w weekend będzie raczej przypominać tę, która towarzyszyła nam w ostatnich dniach. Stopniowo zacznie się jednak ocieplać.

Prognoza pogody na sobotę, 23 listopada

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami możliwymi w centralnej i północnej Polsce. Miejscami przelotne opady deszczu. Na południu, zachodzie oraz na krańcach północno-wschodnich – deszcz ze śniegiem. Na wybrzeżu możliwe burze. IMGW przewiduje, że lokalnie na południu woj. śląskiego oraz Małopolski nastąpi przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm, wysoko w Tatrach o 10 cm. Temperatura maksymalna od 0-1 stopnia Celsjusza na wschodzie do 4-5 na zachodzie i nad morzem.

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy i na zachodzie duże z większymi przejaśnieniami. Tam znowu spodziewane są przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Nad ranem na zachodzie lokalnie opady marznące powodujące gołoledź. W większości kraju temperatura spadnie poniżej zera. Będzie od -4 st. C na wschodzie, około -2 st. C w centrum do zera na zachodzie. Najchłodniej w kotlinach górskich, od -9 st. C do -5 st. C. Temperatury dodatnie (od 1 st. C do 3 st. C) jedynie nad morzem.



Prognoza pogody na niedzielę, 24 listopada

Niedziela to kolejny pochmurny dzień, większe przejaśnienie możliwe będzie tylko we wschodniej i centralnej Polsce. Na wschodzie i północy przewidywane są słabe opady deszczu. We wschodniej połowie kraju początkowo możliwe opady marznące powodujące gołoledź. Temperatura na plusie: od 0 st. C na wschodzie i południu, około 2 stopni w centrum do 7 stopni na zachodzie i wybrzeżu. W ciągu dnia na zachodzie i wybrzeżu temperatura może wzrosnąć do 12 stopni. W nocy z niedzieli na poniedziałek w większości kraju nie będzie już mrozu.