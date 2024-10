Nagły zwrot w sprawie Marszu Niepodległości. Rafał Trzaskowski zdecydował

Program tego zgromadzenia przewidywał zgromadzenie stacjonarne na obszarze ronda Dmowskiego i pl. Defilad 28 października od godz. 21:00 do dnia 11 listopada, do godz. 14:00. W kolejnych zawiadomieniach zostały zmienione daty rozpoczęcia (odpowiednio od 5, 6, 8, 9 i 10 listopada). Kolejnym etapem zgromadzenia miałby być przemarsz 11 listopada od godz. 14:00 do godz. 1:00 w dniu 12 listopada trasą: Al. Jerozolimskie, most Poniatowskiego, ul. Wał Miedzeszyński (zejście pętlą z mostu), ul. Wybrzeże Szczecińskie, ul. Siwca z zakończeniem na błoniach Stadionu Narodowego.

W wydanej odmowie urząd zaznaczył, że sposób składania zawiadomień przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości nie pozwala uznać, które z nich jest w rzeczywistości prawdziwe i będzie przeprowadzone, bo w żadnym z kolejnych zgłoszeń organizator nie wycofał się z wcześniej złożonych zawiadomień.

Głos zabrał Rafał Trzaskowski, który stwierdził, że jeżeli wniosek o organizację Marszu Niepodległości będzie prawidłowo złożony, zgodzi się na manifestację, bo "każdy ma prawo demonstrować w Warszawie".

„Negatywny wpływ na funkcjonowanie miasta”

Ratusz podał też, że wszystkie te zgłoszenia miały być przedwczesne. Mimo to – jak stwierdził magistrat - władze wystąpiły do policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego i do Zarządu Transportu Miejskiego o ocenę planowanego zgromadzeń. "Odpowiedzi, jakie zostały udzielone, jednoznacznie świadczą o tym, że organizacja zgromadzenia w przyjętej przez organizatora formule (w pierwszym zgłoszeniu było to łącznie 16 dni), będą miały bardzo negatywny wpływ na funkcjonowanie miasta i działania służb ratunkowych oraz transportu publicznego, doprowadzając do paraliżu komunikacyjnego znacznej części Warszawy, co z kolei spowoduje zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców" - podał ratusz.