Niech Ministerstwo Kultury określi, czy chce centrum filmowego w Toruniu

Toruńscy rajcy zdecydowali o wystosowaniu apelu do Ministerstwa Kultury. Został on podpisany przez przewodniczącego rady Łukasza Walkusza i przewodniczącego Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej Bartłomieja Jóźwiaka.

Radni Torunia apelują do ministerstwa o dalsze finansowanie inwestycji

Zaapelowali oni do resortu kultury o „pilne zajęcie przez resort jednoznacznego stanowiska w zakresie przyszłości wskazanej państwowej instytucji kultury”. Wezwali też do pozostawienia, zgodnie z zapisami umowy, środków z budżetu państwa na kontynuację budowy.

„Wskazywane przez Ministerstwo głównie finansowe niedoszacowanie kosztów budowy i terminowe przesunięcia realizacji w stosunku do pierwotnego harmonogramu prac, rodzi konieczność analizy na temat dostosowania planów inwestycyjnych do realiów budżetowych, zarówno w kontekście możliwości budżetu państwa, jak i Gminy Miasto Toruń. Wysoka dynamika zmian towarzysząca powstawaniu nowej inwestycji, jak również zmiana sytuacji gospodarczej w kraju, rodzi wątpliwości Rady Miasta Torunia co do możliwości efektywnego zrealizowania projektu w pierwotnym kształcie. Tym samym Rada Miasta Torunia apeluje do Prezydenta Miasta Torunia o zobowiązanie dyrektora Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage do pilnego przedstawienia pełnego raportu na temat aktualnego stanu zaawansowania inwestycji, aktualnego harmonogramu i kosztorysu prac” – napisali.

Dyrektor ECFC: zaplanowano „poduszkę finansową”

Kazimierz Suwała, dyrektor ECFC, w wypowiedzi dla „Rz” ujawnił jednak, że w trakcie projektowania inwestycji założono 40-proc. „poduszkę finansową”, co częściowo zniwelowało powstały deficyt. Jego zdaniem wprowadzenie pewnych modyfikacji w realizacji inwestycji oraz planowane dodatkowe źródła finansowania, np. przychody z funkcjonowania Studia i wykorzystanie instrumentów prawa zamówień, powinny pozwolić na utrzymanie pierwotnie założonej dyscypliny budżetowej.

Inwestycja jest opóźniona. Pierwotnie miała się zakończyć do końca 2025 r., a teraz mówi się o 31 marca 2028 r. Dyrektor Suwała tłumaczy poślizg tym, że ECFC odstąpiło od umowy z Baumchlager EBERLE Lustenau GmbH, które nie dotrzymywało terminów określonych w umowie na prace projektowe. Dodaje, że w tej sprawie toczy się mediacja.