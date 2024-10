Ilu migrantów Niemcy odsyłają do Polski? Straż Graniczna podała liczbę

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych obawia się sytuacji, w której Niemcy w pełni wykorzystają procedury readmisji migrantów - podała w czwartek Interia. "W konsekwencji Berlin będzie mógł wysłać nad Wisłę nawet 40 tysięcy migrantów. Jeśli tak się stanie, Polska będzie musiała ich przyjąć" - brzmiał fragment tekstu. Chodziło o osoby, które chciały przenieść się do UE, najpierw nielegalnie przekroczyły polską granicę, złożyły wnioski azylowe i - bez czekania na rozpatrzenie dokumentów - wyjechały do Niemiec.

Niemcy odeślą migrantów do Polski? PiS: Będziemy sprawdzać

Temat podchwycili politycy opozycji. - Nawet 40 tys. nielegalnych imigrantów Niemcy mogą odesłać do Polski - powiedział poseł PiS Paweł Jabłoński, były wiceszef MSZ, zaznaczając, że według medialnych doniesień polski rząd zdaje sobie z tego sprawę. - Zobaczcie: jedno mówią, drugie robią. Mówią, że będą dbać o bezpieczeństwo polskich granic, ale w rzeczywistości nie robią nic, żeby zabezpieczyć Polskę przed tymi migrantami z Niemiec - mówił Jabłoński w nagraniu opublikowanym w serwisie X (dawniej Twitter). - Trzeba im patrzeć na ręce, nie można wierzyć w ani jedno ich słowo bez sprawdzania. My będziemy to sprawdzać, będziemy to weryfikować w Sejmie i nie tylko - zadeklarował poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Sławomir Mentzen: Donald Tusk ukrywa swe prawdziwe działania ws. migracji

Kilka dni wcześniej zapowiedź premiera Donalda Tuska, lidera Platformy Obywatelskiej, w sprawie nowej polityki migracyjnej, krytykował też Sławomir Mentzen, lider Konfederacji i kandydat tej partii na prezydenta. - Donald Tusk próbuje ratować swój wizerunek, mówiąc, że Polska nie będzie respektowała prawa do azylu. To jest ściema. To jest próba ukrycia prawdziwych działań tego rządu w sprawie imigracji - ocenił. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Mentzen mówił, że w tym samym czasie "Komisja Europejska razem z rządem Donalda Tuska chce wydać prawie pól miliarda złotych na utworzenie 49 Centrów Integracji Cudzoziemców po to, żeby Polska była gotowa na masową imigrację spoza Unii Europejskiej". - Ci ludzie nie dali rady się zintegrować na Zachodzie i u nas też się nie zintegrują. Jedyna metoda na zachowanie bezpieczeństwa w Polsce to nieotwieranie się na masową imigrację spoza Europy. Szczelne granice to bezpieczne ulice - przekonywał lider Konfederacji.

Nowa polityka migracyjna rządu i zapowiedź Donalda Tuska

Sławomir Mentzen nawiązał do deklaracji Donalda Tuska, który na konwencji Koalicji Obywatelskiej zapowiedział nową strategię migracyjną rządu, której elementem miało być "czasowe terytorialne zawieszenie prawa do azylu". - I będę się domagał uznania w Europie dla tej decyzji - deklarował. We wtorek 15 października strategia na lata 2025-2030 o nazwie "Odzyskać kontrolę. Przywrócić bezpieczeństwo" została przyjęta na posiedzeniu rządu, przy votum separatum ministrów z Lewicy. Zawieszenie prawa do azylu prezydent Andrzej Duda nazwał w wygłoszonym w Sejmie orędziu "fatalną pomyłką". - Nikt nie mówi tutaj o zawieszeniu prawa do azylu, to jest nieprawda - oświadczył premier Tusk, odpowiadając z sejmowej mównicy na krytykę ze strony głowy państwa.