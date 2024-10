Niemcy i Ukraińcy wspólnie zbadają korzenie terroru

Niemcy finansują badania naukowe na Ukrainie

Niemieckie ministerstwo edukacji i badań naukowych finansuje cztery niemiecko-ukraińskie ośrodki badawcze dotyczące różnych dyscyplin naukowych. Oprócz historii jest to fizyka kwantowa, technologia plazmowa i badania produktów naturalnych. Dla każdego z tych centrów niemieckie ministerstwo zapewnia finansowanie w wysokości około 2,5 miliona euro na cztery lata, począwszy od 2024 r.

- Rosyjska agresja na Ukrainę ma wpływ na ukraińskie badania – uważa niemiecka minister edukacji i badań naukowych Bettina Stark-Watzinger. Celem tego projektu – dodaje, jest pomoc Ukrainie w utrzymaniu wysokiej jakości badań akademickich, a także umożliwienie wdrożenia wyników badań naukowych w przemyśle. - To również ważny wkład w odbudowę tego kraju – uważa Bettina Stark-Watzinger.

17 października we Lwowie będzie miała miejsce uroczystość otwarcia centrum. Wykład inauguracyjny wygłosi profesor historii Margaret Macmillan z Kanady, która wykłada na Uniwersytecie Oksfordzkim. Temat wykładu to „Wykorzystanie historii do zrozumienia teraźniejszości”.