Zgodnie z aktualnymi prognozami IMGW tegoroczny sezon jesienny przyniesie m.in. temperatury powyżej średniej normy. Widać również anomalie dotyczące poziomu opadów – te przekroczą średnią wieloletnią już w październiku. Duża ilość opadów prognozowana jest także w grudniu.

Jak powstają prognozy długoterminowe IMGW?

Prognozy długoterminowe są prognozami eksperymentalymi i orientacyjnymi. Jak wyjaśnia IMGW, przewidywania pogody na kilka miesięcy do przodu są zawsze obarczone dużą niepewnością. Na klimat wpływa wiele czynników, a ekstremalnych zjawisk pogodowych nie da się przewidzieć z dużym wyprzedzeniem. Przy opracowywaniu prognoz długoterminowych IMGW stosuje własne modele prognozowania, a także wyniki modeli NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) oraz ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts).

Czym jest prognoza średniej, miesięcznej temperatury i opadów?

Punktem odniesienia dla prognozowania średnich temperatur i poziomu miesięcznych opadów są statystyki pogodowe z lat 1991-2020. Miesięczne dane z tego okresu o opadach i temperaturze segreguje się od wartości najniższych do najwyższych. 10 najwyższych wartości miesięcznych wyznacza średnią temperaturę i sumę opadów „powyżej normy”. Podobnie przeliczane są wartości najniższe, wyznaczające średnią „poniżej normy” i wartości środkowe tworzące kategorię „w normie”.

Jak rozumieć prognozowane dane „powyżej normy”?

Przy analizowaniu map pogodowych prognoz długoterminowych warto pamiętać o prostym, ciekawym przeliczniku. Jeżeli na danym obszarze prognozuje się średnią temperatury/opadów „powyżej normy” oznacza to, że: