Niemieckie archiwum oddaje rzeczy osobiste ofiar nazistów

Niemieckie archiwum zwraca także dokumenty ofiar wojny

Wraz z odnalezionymi rzeczami rodzinom ofiar zwracane są dokumenty dotyczące ich bliskich. – W wielu przypadkach mogą być one być pomocne do bardzo dokładnego odtworzenia losów właścicieli depozytów. Rodziny często dowiadują się z dokumentów, co stało się z ich bliskimi. Staramy się więc nie tylko zwracać ostatnie pamiątki, ale także wspólnie z rodzinami rekonstruować losy ofiar i przywracać pamięć o nich – mówi Anna Meier-Osińska, inicjatorka kampanii „Powstanie Warszawskie. Nieznane hiSTOrie”.

Czytaj więcej Historia #StolenMemory. Depozyty więźniów do oddania Przed wejściem głównym do Muzeum Auschwitz-Birkenau została otwarta wystawa #StolenMemory, przygotowana przez Arolsen Archives w Niemczech.

Rzeczy osobiste Niemcy zabierali osobom, które trafiały do obozów koncentracyjnych. Pod koniec wojny próbowali je ukryć w pubie w Lunden. Jednak alianci odkryli kryjówkę, odzyskali depozyty i przekazali je instytucjom, które miały odnaleźć prawowitych właścicieli, jeśli przeżyli wojnę, lub ich krewnych. W 1963 r. 4,7 tys. kopert z depozytami zostało przekazanych Międzynarodowej Służbie Poszukiwań, obecnie opiekuje się nimi Arolsen Archives.

Ile depozytów więźniów jest w Archiwum Arolsen

Archiwum Arolsen przechowuje do dzisiaj około 2,5 tys. przedmiotów należących do byłych więźniów. Wszystkie te przedmioty czekają na zwrot rodzinom. Kampania „Powstanie Warszawskie. Nieznane hiSTOrie” jest skierowana do bliskich około stu ofiar wywiezionych na teren III Rzeszy Niemieckiej w czasie powstania warszawskiego. W ostatnich miesiącach zwrócono już kilka depozytów w czasie uroczystości organizowanych w Warszawie i Nałęczowie.

Rzeczy osobiste znajdujące się w Archiwum Arolsen należą do ofiar z ponad 30 krajów, głównie z Polski, Niemiec i byłego Związku Radzieckiego. Od 2016 r. archiwum to prowadzi kampanię społeczną #StolenMemory, dzięki której przy pomocy wolontariuszy udało się odnaleźć już blisko tysiąc rodzin. Jednak wśród prawie 2,5 tys. przedmiotów, które czekają na zwrot, aż 650 sygnowanych jest polskimi nazwiskami osób, które zostały osadzone w obozach.