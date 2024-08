Na Mazowszu, Podlasiu i Lubelszczyźnie prognozowana suma opadów na wtorek sięga do 40 mm, punktowo do 70 mm; w Karpatach do 30 mm.

Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju ma wynieść od 23 st. C do 27 st. C, cieplej będzie tylko na południowym wschodzie: od 28 st. C do 30 st. C, a chłodniej na wybrzeżu i na Podhalu: od 20 st. C do 22 st. C. Wiatr będzie słaby, z kierunków wschodnich. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 75 km na godz.

W nocy z wtorku na środę zachmurzenie ma być umiarkowane i duże. Miejscami przelotne pojawią się opady deszczu oraz burze. Bez opadów tylko na krańcach południowo-wschodnich. Prognozowana suma opadów do 20 mm, a na północnym wschodzie do 30 mm. Na południu lokalnie mgły ograniczające widzialność do 500 metrów.