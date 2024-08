Po II wojnie światowej, populacja w Polsce zaczęła dynamicznie wzrastać. Od końca lat 90-tych ubiegłego wieku do 2021 roku liczba mieszkańców Polski przekraczała 38 mln. To już jednak przeszłość. Według danych GUS-u, pod koniec 2023 roku liczba mieszkańców Polski wyniosła 37,6 mln, a demografowie szacują, że w 2035 roku spadnie ona do 36 mln mieszkańców.

Polskie społeczeństwo cechuje starzenie się i ujemny przyrost naturalny. Coraz więcej rodzin decyduje się na małodzietność lub bezdzietność, a wielu Polaków wybiera emigrację - m.in. w celach edukacyjnych i zarobkowych lub z uwagi na wyższy standard życia za granicą.

Spadek populacji w poszczególnych państwach, może w przyszłości skutkować spowolnieniem rozwoju społeczno-gospodarczego

Jakie skutki będą odczuwać kraje ze spadającą populacją?

Wszystkie kraje, w których stwierdzono problemy demograficzne, charakteryzują podobne przyczyny spadku populacji. Eksperci podkreślają, że jest to głownie spowodowane utrzymującym się niskim wskaźnikiem dzietności i starzeniem się społeczeństwa. Przyczyną problemów demograficznych jest też masowa migracja, widoczna szczególnie w krajach Europy wschodniej i południowo-wschodniej. Również toczące się wojny zwiększyły liczbę zgonów i pogorszyły ogólny stan zdrowia populacji, co przekłada się na większą śmiertelność, w wielu obszarach.

Według ekspertów, spadkowe tendencje będą się nadal utrzymywać, a nawet mogą dotyczyć większej liczby krajów. Spadek populacji w poszczególnych państwach, może w przyszłości skutkować spowolnieniem rozwoju społeczno-gospodarczego, osłabieniem gospodarki, a także dysproporcję regionalną. Konsekwencją będzie spadek liczebności siły roboczej i wzrost emigracji do krajów o korzystniejszej sytuacji demograficznej.