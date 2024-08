Do gry przystępuje dziesięcioro zawodników. Każdy gracz przed wejściem do studia losuje numer stanowiska, które będzie zajmować. Gra składa się z trzech etapów. W pierwszym prowadzący zadaje graczom pytania zgodnie z kolejnością zajmowanych stanowisk, w drugim gracz, który odpowiedział poprawnie na pytanie zyskuje prawo do wyznaczania następnego odpowiadającego, w finale zaś gracz, który jako pierwszy udzieli trzech prawidłowych odpowiedzi otrzymuje prawo do wyznaczania kolejnego pytanego, podobnie jak w drugim etapie.

Program od samego początku prowadzi Tadeusz Sznuk, dziennikarz radiowy, prezenter telewizyjny, lektor filmowy i pilot, z wykształcenia elektronik. Słuchaczom Programu 1 Polskiego Radia znany jest jako jeden z współprowadzących Lato z Radiem, należał do pierwszego zespołu audycji Sygnały Dnia.