Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami obowiązują w całej zachodniej Polsce. Burzom — ostrzega IMGW — towarzyszyć mogą silne opady deszczu i wiatr,. Lokalnie może spaść również grad.

Alerty obowiązują od niedzielnego do poniedziałkowego poranka.

Prawdopodobieństwo pojawiania się burz określono na 80 proc.

Silny wiatr, nawet do 70 km/h

Instytut prognozuje, że podczas burz porywy wiatru mogą osiągnąć do 70 km/h. We wschodniej części kraju zachmurzenie będzie przeważnie małe i umiarkowane, bez opadów. Temperatura w niedzielę wyniesie od 21 stopni Celsjusza na zachodzie, nad morzem i na obszarze podgórskim Sudetów, około 25 stopni C w centrum Polski, do 27 stopni C na wschodzie. Wiatr, poza obszarem burz, słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich i południowo-zachodnich.