W niedawnym sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” 51,7 proc. badanych odpowiedziało pozytywnie na pytanie, czy „ustawa o związkach partnerskich powinna dawać możliwość tzw. przysposobienia wewnętrznego, czyli uregulowania sytuacji dzieci, które wychowują się w związkach osób tej samej płci – poprzez ustanowienie obydwu osób jako opiekunów lub opiekunek prawnych dziecka”. Aż 84 proc. ankietowanych, którzy zdecydowanie zgadzają się na takie rozwiązanie (53 proc.) lub raczej się zgadzają (31 proc.), to wyborcy koalicji rządzącej skupiającej Koalicję Obywatelską, Lewicę i Trzecią Drogę.



Sondaż: 57 proc. mężczyzn przeciw adopcji dzieci przez związki partnerskie

W sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy czy związki partnerskie w Polsce powinny mieć prawo do adopcji dzieci, co jest rozwiązaniem dalej idącym niż danie im prawa do przysposobienia wewnętrznego, ponieważ umożliwiałoby, by osoby przebywające w związkach partnerskich mogły starać się o opiekę nad dziećmi niespokrewnionymi z żadną z osób tworzących związek.



Za takim rozwiązaniem opowiedziało się 32,3 proc. badanych.



Przeciw było 49,3 proc.



Zdania w tej kwestii nie miało 18,4 proc. respondentów.