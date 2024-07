Z roku na rok może być coraz cieplej. Powodem zmiany klimatu

2023 rok można uznać za najgorętszy w historii – a przynajmniej w historii pomiarów globalnych temperatur. W tym roku nie jest lepiej – maj 2024 był 12. miesiącem z rzędu, który pobił rekordy temperatury. Średnia temperatura powietrza była o 0,65 stopnia Celsjusza powyżej średniej z lat 1991-2020.

Analiza naukowców należących do organizacji naukowych badających ekstremalne zjawiska pogodowe – między innymi Climate Central, Red Cross Red Crescent Climate Centre i World Weather Attribution – wskazuje, że ostatnie 12 miesięcy było najgorętszymi w historii pomiarów na naszej planecie. „Prawie 80 procent światowej populacji w ciągu ostatnich 12 miesięcy – od maja ubiegłego roku – doświadczyło co najmniej 31 dni nietypowego ciepła” – wynika z raportu naukowców opublikowanego na stronie internetowej Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. „W ciągu ostatniego roku – bijącego rekordy ciepła – przeciętny mieszkaniec Ziemi doświadczył o 26 dni nadzwyczajnie wysokich temperatur więcej, niż miałoby to miejsce bez zmian klimatycznych wywołanych działalnością człowieka” – czytamy.

Eksperci ze Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) zaznaczają, że istnieje 80-proc. prawdopodobieństwo, iż średnia roczna temperatura na świecie przekroczy w ciągu najbliższych pięciu lat próg 1,5 st. C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. Zdaniem badaczy nie jesteśmy w stanie osiągnąć celów określonych w porozumieniu paryskim w sprawie zmian klimatycznych.

Jak zauważają naukowcy, gdyby nie działalność człowieka i wiążące się nią zmiany średniej temperatury na Ziemi, liczba wyjątkowo ciepłych dni w roku byłaby znacznie mniejsza.