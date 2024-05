Dorożki, meleksy — dwa środki transportu, których nie chcą pod Tatrami

Natomiast w przypadku możliwości wprowadzenia dorożek, zdaniem starosty wiązałoby się to ze wzrostem cen. Doprowadziłoby to według niego do tego, że na ten transport byłoby stać tylko najbogatszych turystów.

- Wprowadzenie dorożek spowodowałoby, że ta usługa stałaby się elitarna. Za droga dla przeciętnego turysty. Tego nie chcemy, bo wtedy byłaby to atrakcja dostępna tylko dla bogatych turystów, a nie o to chodzi. Chodzi o to, by przeciętny turysta mógł z tego skorzystać - mówił starosta tatrzański.

Czytaj więcej Polityka Na ratunek stadninom. To one mają odbudować reputację hodowli koni Stadninami koni arabskich w Janowie Podlaskim i Michałowie zarządzają nowe główne hodowczynie, które mają pomóc wyciągnąć spółki z kłopotów, pozostałych po rządach PiS.

- Były próby i testy wprowadzenia meleksów. One w okresie jesiennym i zimowym się nie sprawdziły, bo ważny jest stan drogi. Nie za bardzo chcemy wchodzić w tę dyskusję z tego względu, że meleksy za bardzo nie pasują nam do krajobrazu. Wiem, że jest lobby mocne, które chciałoby zaistnieć tam, gdzie jest dużo turystów, ktoś chciałby przejąć ten biznes. Ja to rozumiem, bo to element rywalizacji gospodarczej - mówił starosta.