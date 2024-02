Są jeszcze nieliczne miejsca, w których język rosyjski jest jedynym językiem obcym. To 44 szkoły podstawowe, 129 szkół średnich i jedno przedszkole.

Język rosyjski można zdawać na egzaminie ósmoklasisty i na maturze, ale mało kto się na to decyduje. Statystyki CKE pokazują, że w ubiegłym roku egzamin z języka rosyjskiego w całej Polsce zdawało zaledwie 1492 ósmoklasistów polskich. Średni wynik egzaminu to 68 proc.

Większą popularnością rosyjski cieszył się wśród dzieci ukraińskich – zdawało go 3391 osób. To mniej więcej co czwarty zdający z tego kraju. Średni wynik to 90 proc.

Kluczowy jest dostęp do nauczycieli języków obcych

Prawo oświatowe nie wskazuje, jaki język obcy ma być w szkole. „Ostateczną decyzję w zakresie języka obcego nowożytnego (języków obcych nowożytnych), który będzie obowiązkowo nauczany w szkole, podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną i organem prowadzącym, uwzględniając m.in. możliwości w zakresie zatrudnienia do nauki danego języka obcego nowożytnego nauczyciela posiadającego wymagane kwalifikacje” – tłumaczy nam MEN.

Fakt dostępności nauczyciela języka obcego jest tu kluczowy. – Ja rozumiem, że i dzieci, i rodzice woleliby, żeby były lekcje z hiszpańskiego czy niemieckiego. Ale ja mam rusycystę i cieszę się, że w ogóle mam nauczyciela języka. Boję się, że zatrudnię kogoś do nauki innego języka, a on zrezygnuje po kilku miesiącach, to zostanę na lodzie. Rusycysta tak szybko pracy nie zmieni – mówi dyrektorka jednej ze szkół na Mazowszu.