Ukraińcy pójdą do legalnej pracy albo na wojnę. Trzeciego wyjścia nie będzie

2,8 mln tylu mężczyzn podlegających mobilizacji pracuje i płaci podatki

– Najłatwiej byłoby przyjść do fabryki, przekazać plan (mobilizacji – red.) i rozdać wezwania. Ale teraz, po dwóch latach wojny, sytuacja w wielu przedsiębiorstwach jest krytyczna – ostrzegał wiceszef biura prezydenta Rostysław Szurma, cytowany przez UP. – Zarówno biznes, jak i społeczeństwo powinno otrzymać sprawiedliwy i zrozumiały mechanizm, który zagwarantuje pracę. […] Wszyscy powinni zrozumieć, że teraz są takie czasy. Albo pracujesz dla budżetu i w ten sposób utrzymujesz armię, albo służysz w wojsku. Trzeciej opcji nie ma – dodał.

Drastyczne podniesienie pensji

W biurze prezydenta policzyli, że na utrzymanie jednego żołnierza państwo płaci miesięcznie około 80 tys. hrywien (równowartość 8,8 tys. złotych). Władze ukraińskie chcą więc umożliwić pracodawcom pozostawienie w miejscach pracy połowy podlegających mobilizacji mężczyzn, ale pod warunkiem, że pensje w firmie nie będą niższe niż np. 30–35 tys. hrywien (podatki pracodawcy i pracownika wyniosłyby 18 tys. hrywien od osoby). Na jednego nowego żołnierza musiałoby więc pracować co najmniej czterech pracowników. Obecnie taki mechanizm już działa, ale wyłącznie w stosunku do pracowników infrastruktury krytycznej (np. na kolei i w zbrojeniówce).

Tak drastyczne podniesienie pensji zapewne zaskoczy wiele ukraińskich firm. Zwłaszcza że minimalne wynagrodzenie po podwyżkach w kwietniu będzie wynosiło zaledwie 8 tys. hrywien (równowartość 880 złotych). Ale to wcale nie oznacza, że Ukraińcy tak mało zarabiają.

– Nasz fiskus szacuje, że około 4 mln ludzi otrzymuje pensje w kopercie. Oficjalnie ci ludzie albo nie pracują, albo w umowie mają śmieszne wynagrodzenie w wysokości np. 0,25 proc. minimalnego wynagrodzenia. I tak było od lat, prawo ukraińskie na to pozwala. Połowa gospodarki znajduje się w szarej strefie – mówi „Rzeczpospolitej” znany kijowski ekonomista Ołeksandr Ochrimenko. Uważa, że jeżeli część tych zakładów uda się zmusić do legalizacji dochodów swoich pracowników i podniesienia płac chociaż do średniej krajowej, budżet kraju otrzyma „ogromne pieniądze”. – Na początku agresji całkiem zniesiono podatki, bo zakładano, że wojna szybko się skończy. Teraz już wszyscy wiedzą, że może trwać lata. A to drogie przedsięwzięcie i kraj musi myśleć o uniezależnieniu się od zagranicznej pomocy. Wtedy będzie można prowadzić wojnę długo. Czy to się uda? Wojna zrobiła wiele rzeczy niemożliwych. Udało się np. we właściwy sposób opodatkować kasyna i wpływy z ich działalności do ukraińskiego budżetu wzrosły 232 razy – dodaje.