Protestowali ws. klimatu w siedzibie PiS. Grozi im rok więzienia

Przed rozprawą – konkretnie przed sądem – odbędzie się konferencja prasowa, podczas której działacze opowiedzą o swoim nastawieniu do sprawy oraz o planach, które – mimo groźby więzienia – zamierzają realizować. „Katastrofa klimatyczna się zbliża, a rząd – nowy czy stary – nie robi wystarczająco. Dlatego idziemy po więcej” – zaznaczają aktywiści.

Działacze apelowali do premiera Morawieckiego. Nie doczekali się odpowiedzi

Przed protestem, do którego doszło w siedzibie PiS, działacze i działaczki Ruchu Solidarności Klimatycznej wystosowali list otwarty do premiera Mateusza Morawieckiego. Domagali się w nim oni "społecznej reprezentacji, obywatelskiego nadzoru i sprawczości w wyznaczaniu celów spółek energetycznych". Ich postulatem było również podjęcie działań na rzecz rozwijania w każdej gminie spółdzielczości energetycznej. "Rozwój lokalnych spółdzielni mogących angażować ludzi i zapewniać dostęp do rozproszonej zielonej energii był jednym z głównych postulatów odbywającego się pod koniec zeszłego roku panelu obywatelskiego" - napisali w komunikacie aktywiści i aktywistki. Niestety – działacze nie doczekali się odpowiedzi od premiera.

Działania Ruchu Solidarności Klimatycznej są odpowiedzią na głęboki kryzys klimatyczny dotykający człowieka i w konsekwencji również naturę. „Tworzymy dostępny dla wszystkich, powiększający się, pokojowy ruch społeczny na rzecz życia, który odważnie i czule wspiera osoby oraz zmienia społeczeństwo w związku z katastrofami klimatyczną i ekologiczną” – piszą o sobie aktywiści. „Budujemy alternatywę do obecnego systemu kulturowego, ekonomicznego i politycznego oraz wpływamy na ten istniejący, ciesząc się ze wsparcia wytwarzanej w ten sposób wspólnoty. Rozumiemy, że jesteśmy częścią większej zmiany” – zaznaczają.