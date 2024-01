Włoskie miasto wprowadziło ograniczenie prędkości do 30 km/h

Bolonia: Ograniczenie prędkości do 30 km/h. Mieszkańcy się skarżą, że wszędzie się spóźniają

- W Bolonii jest dziś mnóstwo gniewu — twierdzi Andrea Spettoli, jeden z organizatorów protestuj. - Chodzi nie tylko o kary — te przepisy całkowicie zmieniają nasze życie — dodaje.



Część kierowców twierdzi, że teraz będą musieli cały czas patrzeć na prędkościomierz, zamiast na drogę, co sprawi, że liczba wypadków wzrośnie

Mieszkańcy skarżą się, że obecnie spóźniają się wszędzie — zarówno do pracy, lub wioząc dzieci do szkoły. Spettoli twierdzi, że rozmawiał z kimś, kto obecnie nie ma czasu, by pojechać na lunch do domu, więc musi brać do pracy kanapki.



Kierowcy miejskich autobusów obawiają się, że nowe ograniczenie sprawi, że nie będą w stanie realizować połączeń zgodnie z rozkładem jazdy. Część kierowców twierdzi, że teraz będą musieli cały czas patrzeć na prędkościomierz, zamiast na drogę, co sprawi, że liczba wypadków wzrośnie.

Administracja Lepore twierdzi, że wzorowała się na przepisach obowiązujących np. w Brukseli, Paryżu czy Grazu w Austrii.



Dotychczas w mieście obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km/h.