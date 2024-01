Jerzy Owsiak do sympatyków PiS: Spróbujcie się przekonać. Gramy ze wszystkimi

Prezes Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak na swoim facebookowym profilu opublikował post zatytułowany "Spróbujcie się przekonać. Do społeczności PiS".

„Przygotowania do Finału idą jak nigdy, zewsząd dostajemy masę super wiadomości o gotowości, o organizowanych akcjach, koncertach, piknikach, spotkaniach” – zaczął Jerzy Owsiak. Jak pisze dalej szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, „w imieniu własnym, całej Fundacji i ogromu ludzi, którzy od lat tworzą Najpiękniejszą Orkiestrę Świata, zaprasza także sympatyków Prawa i Sprawiedliwości, aby wszyscy mogli unieść się nad tymi swarami, kłótniami i wszelkiego rodzaju sprzeczkami”. „Bądźmy tego dnia razem. Bądźcie także ze swymi sercami razem z nami, bawcie się w rytm naszej muzyki, bo pamiętajcie: chcemy grać ze wszystkimi dla wszystkich” – zaznaczył Owsiak.

Jerzy Owsiak o WOŚP: Orkiestra nikogo nie wybiera, nikogo nie odrzuca

Jak podkreślił prezes WOŚP, „po ośmiu latach wróciły do nas wszystkie, dosłownie wszystkie, służby mundurowe”. „Kiedyś było to coś normalnego, coś, co towarzyszyło wszystkim organizowanym piknikom, cieszyło swoimi atrakcjami! Podczas zbliżającego się Finału także zobaczymy strażaków, policjantów, żołnierzy, będą grały orkiestry dęte, będzie grochówka, będą piękne wozy straży pożarnej, będzie to wszystko, co tworzy nas, Polaków, na co dzień” – dodał i zaapelował: "spróbujcie się do nas przekonać”. „Orkiestra także gra dla Was, nikogo nie wybiera, nikogo nie odrzuca. Sprzęt medyczny, który będziemy kupowali, po raz kolejny będzie i dla dzieci, i dla dorosłych” – zaznaczył.