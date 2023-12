BAT Polska powraca z kampanią #ZEROKOMPROMISÓW

Materiał przygotowany przez BAT Polska

Kampania jest apelem do wszystkich przedsiębiorców oraz ich pracowników oferujących w sprzedaży wyroby nikotynowe, by działali odpowiedzialnie i nie sprzedawali osobom nieletnim e-papierosów, podgrzewaczy do wkładów tytoniowych i beztytoniowych, saszetek nikotynowych, liquidów i wszelkich akcesoriów służących do konsumowania wyrobów nikotynowych.

Co więcej, kampania ma budować świadomość wśród tych osób, jak bardzo istotna jest świadoma odmowa dokonania transakcji z naruszeniem prawa. Misją organizatora kampanii – należącej do BAT sieci punktów sprzedaży eSmoking World i Inspiration Store, jest wzmocnienie świadomości wśród sprzedawców sieci, że zarówno e-papierosy, jak i pozostałe wyroby o tzw. obniżonym ryzyku, zawierające nikotynę, przeznaczone są wyłącznie dla dorosłych konsumentów. Co istotne, sprzedaży wyrobów nikotynowych powinno się odmówić także dorosłym, jeżeli zachodzi jakiekolwiek podejrzenie, że za ich pośrednictwem skorzystałyby z nich osoby nieletnie.

mat. prasowe BAT

W ramach pierwszego etapu kampanii eSmoking World i Inspiration Store przeprowadzą cykl szkoleń dla doradców klienta, ponadto we wszystkich punktach sieci pojawią się materiały informacyjne dotyczące kampanii. Zostanie ona wsparta szeroką komunikacją w mediach ogólnopolskich i social mediach. Poprzednia ogólnopolska edycja kampanii BAT pod hasłem #ZEROKOMPROMISÓW została przeprowadzona jesienią 2020 roku, a przypomnienie jej założeń miało miejsce rok później.